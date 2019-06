Morgan è stato sfrattato e si è scagliato contro tre cantanti tra cui Vasco Rossi

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Dopo varie battaglie e appelli lanciati anche in diretta televisiva, alla finedalla sua abitazione. Il cantante ha tentato in tutti i modi di non lasciare la sua abitazione, partecipando in diverse occasioni anche al programma Live, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, dove aveva esposto il suo problema sperando che potesse esserci un cambio di idea, ma alla fine non ècosì. Il durissimo attacco didopo lo sfratto e si scagliaLigabue, Jovanotti eNel momento in cui le Forze dell'ordine hanno obbligatoad uscire di casa e quindi ad abbandonarla, il cantante ha scelto di fermarsi a parlare con i giornalisti che lo stavano aspettando sotto l'abitazione per raccogliere le sue sensazioni a caldo. E ovviamenteun vero e proprio fiume in piena e ha rivelato che nel momento in cui sono entrati nella sua casa, ...

InArteMorgan : Morgan racconta @DavidBowieReal? Io non sono responsabile del montaggio di quello che è andato in onda ieri sera e… - paolo_cesario : muahahah no ma chiaramente non sta bene lol ti pare che viene l'ufficiale giudiziario e lo combatti con versi di Sh… - giuseppeMI1998 : Avrai nuovi amici. -