Mongol Rally | dall’Italia alla Siberia per la gara più pazza e buona del mondo

(Di mercoledì 26 giugno 2019)cciate le cinture perché sta per partire ilpiù lungo del, con i suoi quasi 15mila chilometri. Unain cui non importa essere primi, ma arrivaremeta. Senza poter contare sull’aiuto di nessuno dell’organizzazione. Anzi. Saranno i partecipanti a scegliere una ong da sostenere prendendo partetraversata. È ilnon competitiva e a scopo di beneficenza nata nel 2004, che attraversa senza un percorso definito oltre 15 paesi dell’Europa Centrale e dell’Asia su strade sterrate e sentieri tra montagne, deserti e steppe, a bordo di una piccola utilitaria inferiore ai 1,200 cc di cilindrata. Solo un’auto su due riesce ad arrivare a destinazione, ovvero nella ridente Ulán-Udé, in. Il tutto possibilmente senza Gps, diavolerie tecnologiche e senza prendere autostrade. Insomma, si tratta di una vera e propria ...

