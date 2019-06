Mondiali Qatar 2022 – Totti nuovo ambasciatore? Il mondo arabo pazzo dell’ex numero 10

Mondiali Qatar 2020 - Platini è stato rilasciato : “Tanto rumore per nulla” : Michel Platini, dopo esser stato fermato dalla polizia in maniera cautelare, è stato rilasciato nella notte dopo esser stato ascoltato per le vicende legate all’organizzazione dei Mondiali in Qatar. L’ex presidente dell’Uefa, al momento dal rilascio, ha così ammesso: “E’ stato fatto tanto rumore per nulla”. Leggi anche:Arrestato Platini: accuse per l’assegnazione dei Mondiali in […] L'articolo Mondiali ...

Arrestato Platini : accuse per l’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022 : Arrestato Platini- Come riportato dalle ultime notizie provenienti dalla Francia, Michel Platini è stato Arrestato per accuse legate all’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. L’ex presidente Uefa ed ex attaccante della Juventus, come riportato da “Mediapart”, è stato trasportato nell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria. Come si legge su “Sportmediaset”, al centro delle indagini ci ...

Mondiali calcio a Qatar - Platini rilasciato da custodia cautelare : "Dovevo arrivare in libera testimonianza, invece sono arrivato in stato di fermo. Fa male, per tutto quello che posso pensare, tutto quello che ho fatto... fa male. Sono sempre stato sereno, perche' mi sono sempre sentito estraneo a qualsiasi fatto" di corruzione: cosi' Michel Platini, uscendo questa notte dal commissariato, dopo 15 ore in stato di fermo per i presunti atti di corruzione nelle procedure d'assegnazione dei Mondiali del 2022 al ...

Mondiali 2022 - Qatar a rischio? Le altre ipotesi dei bookmakers sui paesi ospitanti : Giornata turbolenta, quella di ieri, per Michel Platini. Prima in stato di fermo per l’accusa di corruzione nell’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar, poi il rilascio nella notte. Ma la notizia ha messo in allerta gli analisti di Sisal Matchpoint in merito alle scommesse sul paese ospitante della prossima Coppa del Mondo. Detto che la conferma del Qatar è quasi certa, a 1.01 (puntando dieci euro si vincono dieci ...

Michel Platini fermato per corruzione? Mondiali in Qatar - l'ombra nera di Nicolas Sarkozy : Un terremoto nel mondo del calcio internazionale. L’ex presidente della Uefa, Michel Platini, come è noto è sotto torchio della polizia francese che indaga per una presunta corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. Indagato, a piede libero, anche Claude Gueant, consigliere dell’

Corruzione per l’assegnazione dei Mondiali al Qatar - l’avvocato di Platini : “Fermato? No - ascoltato come testimone” : Terremoto nel mondo del calcio internazionale. L’ex presidente della Uefa, Michel Platini, è sotto torchio della polizia francese che indaga per una presunta Corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. Indagato, a piede libero, anche Claude Gueant, consigliere dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ed ex ministro dell’Intern...

L'ex presidente UEFA Platini arrestato : corruzione per l'assegnazione dei Mondiali in Qatar : Fermato dagli agenti della Polizia di Stato francese Michel Platini, ex presidente della UEFA (Union of European Football Associations) e leggenda del calcio mondiale, tre volte vincitore del Pallone d'Oro. Platini è indagato dalla magistratura francese per il reato penale di corruzione. Le attività di indagine, in seguito all'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria, riguardano le procedure di attribuzione dei ...

Platini fermato per corruzione nell'inchiesta sui Mondiali in Qatar 2022. Lui : «Estraneo ai fatti» : Micheal Platini, ex presidente della Uefa, è stato arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l?assegnazione dei mondiali di calcio al Qatar 2022. Lo scrive il sito...

Corruzione per l’assegnazione dei Mondiali al Qatar - lo staff di Platini : “Fermato? No - ascoltato come testimone” : Michel Platini sarebbe stato fermato dalla polizia in Francia. La vicenda riguarda le procedure di attribuzione dei Mondiali di calcio del 2022 al Qatar: l’ex presidente dell’Uefa viene interrogato, presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre dove si trova in queste ore, nell’inchiesta su «presunti atti di Corruzione attiva e passiva di...

Mondiali 2022 - baratto all’Eliseo : miliardi di investimenti in Francia per convincere Platini a votare Qatar : In ogni intrigo le date sono fondamentali. E nella controversa assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar sono tre quelle da cerchiare in rosso: 23 novembre 2010, 2 dicembre 2010, 18 giugno 2019. Rispettivamente: una riunione carbonara all’Eliseo, il giorno della decisione ufficiale della Fifa, l’arresto di Michel Platini a Parigi. Perché la Francia, in questa storia, riveste un ruolo quasi più importante di quello del paese ...

Corruzione - Michel Platini in stato di fermo | Nel mirino i Mondiali di calcio in Qatar : L'assegnazione della Coppa del Mondo in Qatar risale al 2010, nel periodo (2007-2015) in cui l'ex campione della Juventus era a capo della Uefa.

Il fermo di Platini per le accuse di corruzione sull'assegnazione dei Mondiali al Qatar : L'ex presidente della Uefa, Michel Platini, è stato fermato dalla polizia francese per le accuse di corruzione per l'assegnazione dei mondiali di calcio al Qatar. Lo scrive il sito francese Mediapart. Il fatto è stato raccontato da un'inchiesta di France Football, nel gennaio 2013, che provaa a dimostrare come l'assegnazione del torneo alla piccola ma ricca realtà del Golfo fosse stata determinat da "atti di collusione e ...

Fermato Michel Platini nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar : Michel Platini Fermato dalla polizia in Francia. La vicenda riguarda le procedure di attribuzione dei Mondiali di Calcio del 2022 al Qatar: l’ex presidente dell’Uefa viene interrogato, presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre dove si trova in queste ore, nell’inchiesta su «presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti no...