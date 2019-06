Mondiali di calcio femminile – “Oh Italia | sfonda la Muraglia” | tifosi da sogno per le

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Mondiali di calcio femminile - Bonansea tagliente sui social : “adesso ci credete anche voi che…” [FOTO] : La giocatrice azzurra ha postato sui social un messaggio pungente all’indirizzo degli scettici, ricredutisi dopo la qualificazione dell’Italia ai quarti L’Italia è nei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile, la vittoria sulla Cina permette alle azzurre di entrare tra le migliori otto del mondo, continuando a sognare insieme ad una Nazione intera. Un successo che Barbara Bonansea ha sfruttato per togliersi ...

Mondiali calcio femminile – Italia - il bacio ‘lesbo’ di Aurora Galli fa discutere : la verità va oltre il bigottismo [FOTO] : Aurora Galli immortalata mentre dà un tenero bacio ad una donna fra il pubblico: lo scatto ‘lesbo’ fa discutere, ma la verità va oltre il bigottismo I Mondiali di calcio femminile hanno regalato grande popolarità alle giocatrici azzurre, sempre al centro delle cronache sportive, sulle prime pagine dei giornali e molto seguite sui social nelle ultime settimane. Come spesso accade, la popolarità porta con sè anche qualche noia. È ...

Mondiali calcio femminile - boom di ascolti per l’Italia! 4 milioni di spettatori e oltre il 30% di share per la vittoria sulla Cina : boom di ascolti per la Nazionale Italiana ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre continuano a emozionare il grande pubblico e ormai hanno fatto innamorare un Paese intero che ora sta sognando a occhi aperti con le ragazze di Milena Bertolini. Ieri l’Italia ha sconfitto la Cina per 2-0 qualificandosi ai quarti di finale della rassegna iridata, l’incontro è stato trasmesso in diretta tv su Rai Uno e ha ottenuto un ascolto ...

Mondiali di calcio femminile - Megan Rapinoe non canta l’inno : Donald Trump si infuria : Il presidente degli Stati Uniti si è infuriato per il gesto di Megan Rapinoe, star della Nazionale femminile americana che non ha cantato l’inno prima di un match Scintille e clima tesissimo tra il presidente Donald Trump e Megan Rapinoe, una delle star della Nazionale americana di calcio femminile impegnata ai Mondiali in Francia. AFP/LaPresse L’inquilino della Casa Bianca si è infuriato per il gesto compiuto dalla ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia ai quarti di finale : quanti soldi hanno guadagnato le azzurre? Montepremi minimo rispetto agli uomini : L’Italia continua a regalare grandi emozioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno sconfitto la Cina e si sono così qualificate per i quarti di finale della rassegna iridata: l’appuntamento ora è per sabato 29 giugno (ore 15.00) contro l’Olanda in un incontro che potrebbe valere anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel caso in cui la Francia dovesse perdere contro gli USA. Le ragazze di Milena Bartolini ...

Mondiali calcio femminili 2019 - Italia a caccia delle Olimpiadi! Sfida cruciale all’Olanda - Tokyo 2020 è nel mirino. Quarti di finale decisivi : I Mondiali 2019 di calcio femminile sono entrati nel vivo e si è delineato il tabellone dei Quarti di finale, le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte ad affrontarsi nel secondo turno a eliminazione diretta con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nel torneo. E non solo. La rassegna iridata, infatti, mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e verranno assegnati alle tre migliori squadre europee: tre Quarti ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan e Kerr in testa con 5 gol - Galli e Girelli quota 3 : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan (USA) Kerr ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Giappone 2-1 - una doppietta di Martens condanna le nipponiche e sarà sfida contro l’Italia : sarà l’Olanda a confrontarsi con la Nazionale italiana di Milena Bertolini ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. La selezione orange ha sconfitto la compagine vice campione del mondo del Giappone per 2-1, con il gol decisivo realizzato negli ultimi scampoli di partita da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa attaccante del Barcellona, per poi incassare il momentaneo ...

LIVE Italia-Cina 2-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : azzurre magiche - siamo ai quarti di finale! L’Olanda la prossima rivale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Cina 2-0 LE PAGELLE DI ITALIA CINA 2-0 IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE DEI Mondiali DI calcio femminile 2019 LE azzurre SONO NELLA STORIA CON LA FORZA DEL GRUPPO GLI HIGHLIGHTS DI Italia-Cina 2-0 IL PROGRAMMA DI ITALIA-OLANDA MILENA BERTOLINI: “UN RISULTATO MERAVIGLIOSO, UN REGALO QUELLO CHE CI siamo FATTE” VALENTINA GIACINTI: “DEDICO IL MIO GOL A MIO ...

Italia-Olanda - Quarti Mondiali calcio femminile 2019 : data - programma - orario e tv : Sabato 29 giugno (ore 15.00) allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia) andrà in scena il quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio tra l’Italia di Milena Bertolini e Olanda. Le azzurre hanno raggiunto questo importante traguardo dopo aver sconfitto la Cina 2-0 per effetto delle marcature di Valentina Giacinti e di Aurora Galli. Il sogno del Bel Paese dunque continua e si torna sul campo dell’esordio, dove le nostre ...