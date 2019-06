Mondiale donne | Italia scrive storia | Cina ko e vola ai quarti

Calcio Femminile – Effetto Mondiale - anche i top club puntano alle donne : E’ ormai innegabile il successo che sta scaturendo il Mondiale di Calcio Femminile in corso in Francia. Le ragazze in pantaloncini hanno ottenuto un seguito inaspettato Calcio Femminile – Gli ascolti registrati nel corso del Mondiale di Francia ha attirato l’attenzione del Real Madrid verso le donne. (ANSA) Adesso è ufficiale: anche il Real Madrid avrà una squadra di Calcio Femminile a partire dalla stagione 2020. Il via ...

Corrono - passano bene e non simulano : ecco donne Mondiale : Spettacolo e tecnica, agonismo e fair play, suspense e partecipazione. Non manca nulla nel Mondiale femminile in corso in Francia, almeno secondo i dati diffusi dalla Fifa e relativi ai match della fase a gironi, che ha coinvolto 24 nazionali. Sono state 106 le reti segnate in totale, una ogni circa dieci tiri verso la porta, e quasi il 20% sono state realizzate negli ultimi 10', prova dell'intensita' delle sfide, davvero giocate all'ultimo ...

Mondiale calcio femminile - a guardare le Azzurre al bar vanno le donne : “Per noi è un riscatto” : “Questo Mondiale è un riscatto per noi donne: gli uomini non ce l’hanno fatta mentre noi sì”. Katia ha scelto il Pop di Porta Venezia, a Milano, per vedere la partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Brasile. “Se mi avessero detto dieci anni fa che avrei visto in prima serata su Rai1 l’Italia femminile ai Mondiali non ci avrei creduto – racconta Sara che dopo essere andata in Francia per vedere Italia-Giamaica ha scelto il bar ...

Mondiale femminile - Marta chiede la parità salariale tra uomini e donne : Mondiale femminile – Domani si gioca Italia-Brasile dei Mondiali femminili, e anche il sottosegretario generale dell’Onu, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka che è anche direttore esecutivo per l’uguaglianza di genere, rende omaggio a Marta. Lo ha fatto con un tweet in cui sottolinea che la fuoriclasse brasiliana, testimonial di ‘Onu Women‘, dopo aver realizzato il rigore contro l’Australia, ha ...

Mondiale donne : Giamaica-Italia 0-5. Girelli e Galli - pokerissimo azzurro : L'Italia della ct Bertolini si prende gli ottavi. E lo fa con una partita da applausi. Gimme five! Gridano in coro e poi via tutte a ballare la Macarena. Giamaica battuta 5-0. Non...

Mondiale donne : Girelli-Galli affondano la Giamaica. 5-0 delle Azzurre che volano agli ottavi : L’Italia travolge la Giamaica con una goleada e vola agli ottavi di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Le Azzurre staccano il pass con un turno di anticipo grazie alla vittoria per 5-0 contro le ’Reggae Girlz’ nel match valido per la seconda giornata del gruppo C giocato a Reims. ...

Mondiale donne - Italia-Giamaica 5-0 : 19.53 Roboante vittoria delle azzurre nel secondo match del Mondiale in Francia. Tripletta di Girelli e doppietta di Galli nel festival del gol. La punta segna su rigore (12') procurato da Bonansea (fallo di Swaby) e ripetuto dopo una prima parata di Schneider. Poi raddoppia su azione d'angolo al 25'. Nel referto azzurro anche la traversa di Sabatini (28').Tris personale di Girelli al 46',di testa su cross di Giugliano. Entra Galli e si fa ...

Mondiale Femminile - Italia contro la Giamaica : si tifa alla ‘casa delle donne’ : Dopo l’emozionante vittoria all’esordio contro l’Australia, arrivata all’ultimo secondo grazie ad una strepitosa Bonansea, l’Italia Femminile proverà a ripetersi nella seconda giornata contro la Giamaica. Per l’occasione, interessante iniziativa patrocinata anche dalla Uisp: ‘Facciamo il tifo per le #ragazze mondiali’: appuntamento venerdì alla casa internazionale delle donne a Roma per ...

L'Italia delle donne inizia col botto : 2-1 all'Australia al Mondiale femminile : Vittoria da incorniciare per L'Italia ai mondiali femminili in corso di svolgimento in Francia. All'esordio nella competizione dopo 20 anni di assenza, le azzurre guidate dal ct Milena...

Mondiale donne - al via il raduno a Coverciano. Rosucci : 'Questa Italia vuole sorprendere' : ... quel sogno che manca da vent'anni, quando l'Italia partecipò per l'ultima volta alla fase finale di una Coppa del Mondo. Sono 26 le Azzurre convocate per questa prima fase del raduno, con le ...