Milano | il biglietto Atm costerà 2 euro dal 15 luglio Tutte le novità sulle tariffe e le

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il giorno è stato deciso. Dal 15cambieranno ledel trasposto pubblico a, Monza, Lodi e Pavia. Il cambio di rotta approvato ieri dal Consiglio comunale intende aumentare il prezzo dei trasporti per i viaggiatori occasionali in favore dei pendolari e degli abbonati: il prezzo delordinario urbano aumenterà da 1,50 a 2, ma permetterà di viaggiare in tutti i Comuni della prima cintura dell’hinterland. Dopo 50 ore di discussione, la delibera è stata approvata con 27 voti a favore e 6 contrari. La Lega è uscita dall’aula al momento del voto. Giornalieri e settimanali – Ilgiornaliero sale da 4,5 a 7e viene introdotto unvalido per tre giorni al prezzo di 12. Il carnet da 10 corse passa da 13,80 a 18e l’abbonamento settimanale da 11,3 a 17. L’abbonamento mensile urbano rincarerà: da 35 a 39. ...

