Milan | sequestrati beni per un milione di euro al capo ultras del Luca Lucci

liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sono statiper oltre undi, 38 anni,ultrà del. Si tratta di una misura di prevenzione chiesta dalla questura dio alla sezione misure di prevenzione del tribunale ed è la prima volta che viene eseguita nei confronti di esponenti del tifo or

SkyTG24 : Sequestrati beni per un milione a Luca Lucci, capo ultrà del #Milan. Lo scorso Dicembre, le foto che lo ritraevano… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Sequestrati ben per un milione a #LucaLucci , storico capo ultrà del #Milan - IngCorsini : RT @ilmessaggeroit: Sequestrati beni per un milione a capo ultras del Milan -