Migranti | Sea Watch arrivata a Lampedusa | forze dell' ordine al porto

Sea Watch - Giorgia Linardi : 'La comandante ha responsabilità morale e legale sui Migranti' : Dal 12 giugno 2019 almeno 43 migranti si trovano a bordo dell'imbarcazione olandese Sea Watch 3, appartenente all'organizzazione umanitaria non governativa tedesca Sea Watch International. La stessa nave della ONG si trova nelle vicinanze del porto di Lampedusa ma non può sbarcare in Italia, a causa del Decreto Sicurezza bis. Inoltre, pochi giorni fa la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato dai migranti e ...

Sea Watch 3 forza il blocco - Gdf intima alt ma nave non si ferma : "Migranti esausti" | Ora è davanti a Lampedusa - Cc sul molo : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo"

Guardia di finanza intima alt ma la Sea Watch non si ferma Sea Watch. “Siamo entrati - ora fate scendere” i Migranti : La motovedetta della Guardia di finanza ha raggiunto pochi minuti fa la nave Sea Watch in acque territoriali ma la nave Ong non si è fermata all'alt intimato dalle Fiamme gialle."Basta, siamo entrati. Ora fateli scendere". Cosi' si legge sul profilo Twitter della Sea Watch 3, entrata nelle acque territoriali italiane, forzando il blocco. Nel messaggio si ricorda la vicenda dei 42 migranti a bordo: "La colpa: essere stati soccorsi da una Ong. La ...

Migranti - Sea Watch 3 si dirige verso Lampedusa : Continua ancora a far parlare di sé il caso della nave Ong Sea Watch 3, che da ormai due settimane si trova al largo di Lampedusa con un carico di 42 Migranti. Gli stessi sarebbero ormai privi di forze e stremati, e proprio ieri il comandante della nave, Carola Rackete, ha annunciato che era pronta a forzare il blocco imposto dalle autorità italiane ed europee. Ieri pomeriggio infatti è arrivato un secco "no allo sbarco" da parte della Corte ...

Sea Watch - Salvini : “Comandante è sbruffoncella che fa politica sulla pelle dei Migranti” : “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini durante una diretta su Facebook, commentando la decisione della comandante della nave dell’ong Carola Rackete di entrare in acque italiane per far sbarcare i migranti bloccati da 13 giogni in mare. “Se ...

Migranti : Mediterranea - 'Autorità concedano subito approdo Sea watch per sbarco' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Sea watch sta entrando in acque italiane. Chiediamo che le autorità concedano subito l'approdo per poter sbarcare e assistere le 42 persone che da troppi giorni sono costrette in mezzo mare dopo aver subito torture e violenze in Libia e aver rischiato la vita in mare.

La Sea Watch forza il blocco : «Migranti esausti - entriamo a Lampedusa» : La Commissione europea sta esplorando dove poter collocare i migranti a bordo della Sea Watch una volta sbarcati. Il ministro Salvini: «Se sbarcano in Italia sequestriamo la nave»

Sea Watch - si muove l'Ue : pronti a ricollocare i 42 Migranti a bordo : Lo stallo su Sea Watch 3 dopo 14 giorni è finito. La capitana della nave della Ong con i suoi 42 immigrati a bordo ha deciso di togliere gli ormeggi e dirigersi in acque italiane. In questo scenario ora sembra essere pronta a scendere in campo l'Unione Europea, pronta a gestire il ricollocamento nei

Sea Watch - “Migranti disperati dopo sentenza Cedu”. Commissione Ue : “Contatti con Stati per i ricollocamenti” : “Questa mattina abbiamo comunicato ai naufraghi la decisione della Corte di rigettare il ricorso. Sono disperati. Si sentono abbandonati. Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani”. Il tweet arriva dalla Sea Watch, la nave della ong tedesca che batte bandiera olandese da 14 giorni al largo di Lampedusa con migranti a bordo. Tutti “disperati” dopo la decisione dei giudici ...

