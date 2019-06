Migranti | la capitana tedesca della nave della ONG vuole forzare il blocco

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Recentemente la Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso fatto dalla Sea Watch, in merito al divieto dello sbarco in Italia previsto dal decreto Sicurezza bis. Con tale decisione, la stessa Corte di Strasburgo ha deciso di non imporre delle misure atte ad obbligare il governo italiano allo sbarcostessa imbarcazione dell'organizzazione umanitaria non governativa. Andando maggiormente nello specifico, lanota ONG si trova a poche miglia da Lampedusa dal 12 giugno 2019 e a bordo vi sono 42. Carola Racketeentrare a Lampedusa La decisioneCorte europea dei diritti dell'uomo e del governo italiano non è stata accettata dallo staffSea Watch 3. Difatti Carola Rackete,stessa imbarcazione olandeseONG, ha sostenuto che sarebbe pronta anche ailper far arrivare laa Lampedusa. Come ...

