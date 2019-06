Migranti della Sea Watch fanno ricorso | Salvini si oppone | Cedu rigetta la richiesta

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sono ormai passati quattordici giorni da quando la nave Sea, con a bordo 42 persone, ormeggia nei pressi delle coste dell'isola di Lampedusa. Dura la posizione del Ministro dell'Interno Matteo, che ha più volte ribadito la sua contrarietà allo sbarco deisul territorio italiano. Infatti ha twittato, "L'Italia non si fa dettare regole da una Ong pagata da chissà chi. Se la Seaavesse avuto a cuore la salute delle persone a bordo, sarebbe già andata in Olanda. Per me può rimanere in mare fino a Natale o Capodanno, in Italia non arriva", sottolineando alla fine la decisione di far rimanere i porti chiusi....

LiaQuartapelle : Ci sono 50 sindaci tedeschi disponibili a accogliere i 43 migranti della #Seawatch. Il governo italiano non lo dice… - Agenzia_Ansa : #SeaWatch la diocesi di #Torino pronta ad accogliere i #migranti senza oneri per lo #Stato. Lo annuncia monsignor… - fanpage : #SeaWatch la capitana: 'Entro in acque italiane. Vite dei migranti vengono prima della politica' -