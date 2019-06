Maxi blitz e centinaia di arresti | nel Tribunale di Napoli la talpa del clan

Napoli - Maxi blitz all'alba e centinaia di arresti : perquisito anche lo studio dell'avvocato del boss : Nel corso del blitz culminato nei cento e passa arresti, la Procura di Napoli ha messo a segno anche la perquisizione nello studio del penalista napoletano Raffaele Chiummariello. Per il...

Napoli - Maxi blitz all'alba e centinaia di arresti ma lady camorra è in fuga : È l?unica dei presunti reggenti dell'Alleanza di Secondigliano che si è sottratta agli arresti. Si chiama Maria Licciardi, la presunta madrina della camorra napoletana che ha...

Maxiblitz contro la camorra : oltre cento arresti in tutta Italia contro l’Alleanza di Secondigliano : Scacco alla camorra. Maxiblitz all’alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli che hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, 126 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. L’attività di indagine è stata condotta anche con l’apporto investigativo della Polizia di Stato e della...

Maxiblitz contro la camorra : cento arresti in tutta Italia contro l’Alleanza di Secondigliano : Scacco alla camorra. Maxiblitz all’alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli che hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, oltre 100 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. Sequestrati bei per 130 milioni. L’attività di indagine è stata condotta anche con l’apporto inves...

Camorra : Maxiblitz contro l'alleanza di Secondigliano - 126 arresti? : Maxiblitz antiCamorra dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli che hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, 126 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. Le indagini sono state condotte in collaborazione con la Polizia di Stato e la Dia. Contestualmente la Guardia di finanza ha sequestrato l'ingente patrimonio accumulato dai clan, per 130 ...

Napoli - Maxi blitz all'alba : centinaia di arresti e scacco matto alla camorra : Imponente operazione all?alba dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli, con l?esecuzione su tutto il territorio nazionale di oltre cento provvedimenti cautelari emessi...

‘Ndrangheta - Maxi blitz della Polizia in Emilia : arrestato il presidente del Consiglio Comunale : Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia di Stato contro la mafia calabrese figura Giuseppe Caruso, attuale presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, ritenuto appartenente a un gruppo mafioso. Altri destinatari del provvedimento sono elementi di primo piano dell’organizzazione ‘ndranghetista Emiliana, tra i quali Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri, ritenuti ai ...

Pedopornografia online - Maxi blitz e 51 indagati : le immagini circolavano su Whatsapp : Le indagini erano partite dalla denuncia di una donna, madre di un adolescente, che si era accorta della presenza sullo...

Pedopornografia online : Maxi blitz in tutta Italia - 51 indagati; 30 sono minori : Vasta operazione contro la Pedopornografia online coordinata dalla procura della Repubblica e da quella per i minori di Catania: sono 51 le persone indagate per detenzione divulgazione di pornografia minorile e tra queste 30 sono minorenni. ...

Maxi blitz dei Nas nei ristoranti etnici : la metà è irregolare : I controlli dei Nas dei carabinieri in tutta Italia su ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall’estero hanno accertato irregolarità in 242 strutture, quasi la metà dei locali ispezionati.… L'articolo Maxi Blitz dei Nas nei ristoranti etnici: la metà è irregolare proviene da Essere-Informati.it.

Traffico illecito rifiuti - Maxi blitz : 9.14 Vasta operazione congiunta tra Polizia e Carabinieri per Traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. In campo oltre 100 operatori e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione denominata 'Smokin' Fields', coordinata dalla Procura di Roma-Direzione distrettuale antimafia.

È in corso un Maxi blitz di polizia contro il traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...

Palermo - Maxi blitz antidroga : arresti : 9.29 In corso dall'alba una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato,che ha smantellato un'organizzazione criminale che riforniva tutta la Sicilia con ingenti quantità di droga proveniente dalla Calabria e dalla Campania: 19 gli arresti eseguiti. Le indagini hanno consentito di ricostruire nel dettaglio i precisi ruoli dei sodali nel complesso ingranaggio dell'organizzazione,che aveva istituito al suo interno precise figure di ...

Mafia - fiumi di droga tra la Puglia e il Veneto : Maxi blitz a Bari e Verona : Decine di arresti nei confronti di persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata o di sostanze stupefacenti tra la Puglia e il Veneto