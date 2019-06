Matteo Salvini a valanga | Mi sono rotto le palle dell' Europa e Sea Watch | non

Sea Watch 3 - Matteo Salvini : “Mi sono rotto le palle - non sbarcherà mai” : Matteo Salvini interviene in diretta su Facebook subito dopo la decisione della Sea Watch 3 di entrare nel territorio italiano: "Useremo ogni mezzo legalmente lecito e necessario per fermare questa vergogna - annuncia il ministro dell'Interno - Non darò l’autorizzazione allo sbarco a nessuno, mi sono rotto le palle".Continua a leggere

Elisa Isoardi : "Dopo 5 anni con Matteo Salvini sto bene da sola - Alessandro Di Paolo è un amico" : Elisa Isoardi mette un punto fermo sulla sua vita privata. Sostiene di non essere legata ad Alessandro Di Paolo che definisce un amico. La conduttrice avrebbe imparato a stare bene da sola dopo la fine della relazione con Matteo Salvini: "I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare".

Matteo Salvini : Tav leggera “a me piacciono i treni che corrono” : Matteo Salvini: Tav leggera “a me piacciono i treni che corrono” Torna la tempesta dalle parti di Palazzo Chigi. Il vertice celebrato ieri sera, 25 giugno, non ha dato buoni risultati: al contrario. La questione delle autonomie è ben lontana dalla risoluzione. Quello che doveva essere il punto centrale del Consiglio dei Ministri di oggi, sembra slittare in maniera indefinita. Ancora non c’è alcuna certezza, ma sembra che Di Maio e ...

La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci - capo degli ultras del Milan già condannato per spaccio - fotografato qualche mese fa con Matteo Salvini : La polizia ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, fotografato qualche mese fa insieme al ministro dell’Interno Matteo Salvini a un raduno di tifosi del Milan. qualche mese fa Lucci è

Mario Monti a L'aria che tira : "Sono due volte più sovranista di Matteo Salvini" : "Sono due volte più sovranista di coloro che si dicono sovranisti". Mario Monti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, ha confessato di essere più sovranista di Matteo Salvini: "Primo, perché la vorrei a livello europeo questa sovranità. Attenzione, non solo per difendere l'Europa dalle

Giornata contro le droghe - Matteo Salvini : “Pene più severe e nessuna pietà per chi vende la morte” : Nella Giornata contro le droghe il ministero dell'Interno inaugura il nuovo sito dei servizi antidroga. Matteo Salvini spiega che non avrà più "nessuna pietà per i venditori di morte e per le mafie che fanno affari con lo spaccio". E poi annuncia "controllo del territorio, prevenzione, pene più severe, dialogo continuo con gli esperti del settore".Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini a Cartabianca : "Non sono naufraghi - pagano 3mila dollari agli scafisti" : "Non sono naufraghi, sono persone che pagano 3mila dollari. Soldi che gli scafisti poi usano per comprare armi e droga". Matteo Salvini ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca difende la linea dura del governo sulla Sea Watch: "In Italia non arrivano. Non mi faccio dettare leggi italiane dalla Ong

Un bollino blu per le discoteche virtuose. L'ultima proposta di Matteo Salvini : Un "bollino blu" per le discoteche davvero sicure, "di modo che i genitori sappiano dove vanno i loro ragazzi". Questa l'idea annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini al Viminale al termine dell'incontro con le associazioni dei gestori dei locali da ballo. "Stiamo definendo un protocollo che sarà pronto la prossima settimana - ha spiegato il ministro - e che premierà chi garantisce più controlli, ...

Stasera Italia - Franco Bechis sulla crisi di governo : "Matteo Salvini non cerca l'incidente. Ma..." : crisi di governo oppure no? crisi in tempo utile - entro il 15 luglio, giorno più o giorno meno - per andare al voto a settembre? Della vicenda se ne discute a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Scontato che la crisi, nel caso, non verrà innescata dal M5s e d