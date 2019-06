Manduria, pensionato morto: 9 arresti

Otto minorenni arrestati, oltre ad un maggiorenne su mandato del Gip del Tribunale ordinario di Taranto e della procura della Repubblica per i minorenni. Sono ritenuti a vario titolo gravemente indiziati in concorso dei reati di tortura,lesioni,danneggiamento e violazione di domicilio aggravati,nei confronti di Antonio Cosimo Stano. Il 65enne erail 23 aprile dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a. Si era chiuso in casa,privandosi del cibo,per paura di aggressioni da parte della baby gang(Di mercoledì 26 giugno 2019)