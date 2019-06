Manduria | i minori dopo le violenze su Stano | “È impazzito più del solito” Nelle chat il

Pensionato morto a Manduria - arrestati 8 minori : c’è un’altra vittima della baby gang : Le indagini della magistratura sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il Pensionato pugliese di 65 anni, hanno portato all'arresto di 9 persone tra cui 8 minori. Tutti sono accusati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati. vittima dei loro raid anche un 53enne affetto da insufficienza mentale grave.

Manduria - anziano vittima della baby-gang : altri nove arresti - otto sono minori. “Calci e pugni anche a un altro invalido” : nove persone arrestate, 8 delle quali minorenni, per le violenze contro Antonio Cosimo Stano, 65 anni, morto ad aprile dopo essere stato picchiato e torturato nella sua casa a Manduria, nel Tarantino. Ma non solo: perché nel capo d’imputazione per i nuovi arresti, disposti dopo gli otto di maggio nei confronti di un’altro gruppo di bulli, è stata ricostruita anche l’aggressione per “puro passatempo” di un altro ...

Pensionato torturato a Manduria - la procuratrice del tribunale per i minori : “I video circolavano - in tanti sapevano” : “C’è stato un uso distorto del web per diffondere le loro nefandezze”. Pina Montanaro, capo della procura per i minorenni di Taranto, durante la conferenza stampa indetta per spiegare come si è arrivati ai fermi dei ragazzini responsabili delle torture contro Antonio Cosimo Stano, ha voluto sottolineare come quello che accadeva al Pensionato era noto a molti. La visione “dei video e l’ascolto dei file audio evidenzia come ...

