M5s | Fico | “C’è bisogno di parlarci dal vivo | non si può rimandare Ridefiniamo identità

Fico - bordate a Salvini e avvertimento a Di Maio : "Cambiamo il M5s - prima che sia tardi" : Il presidente della Camera fa quadrato intorno al premier Conte: "Troverei difficile che il governo vada avanti senza di lui...

Chi sono i 12 parlamentari che il M5s ha perso per strada Senato - ora la maggioranza è appesa a 3 voti Il grafico : Sul tavolo dei probiviri circa 200 casi di possibili nuovi espulsi in tutta Italia a tutti i livelli istituzionali. Ecco i casi che oggi vedono la maggioranza con soli 3 voti di vantaggio

Fico : ritorno origini? No - ma "linea" M5s : 13.00 "I temi dell'acqua, dell'ambiente e dell'energia sono fondamentali perché riguardano il futuro di tutti noi. Io non sono un fautore del 'ritorno alle origini' ma per potersi parlare, per condividere tutti insieme la linea e tutti insieme andare avanti". Il presidente della Camera,Fico,a Berlino,risponde così a chi gli chiede se auspichi "un ritorno alle origini" del M5S. E sul caso Regeni dopo l'incontro con il presidente del Bundestag, ...

2 Giugno - Buffagni (M5s) contro Fico : “Sua polemica suicida - è un favore alla Lega” : Il sottosegretario agli Affari regionali ed esponente del M5S Stefano Buffagni è tornato sulla polemica innescata dal presidente della Camera Roberto Fico, in occasione del 2 Giugno: "Non l'avrei detto perché oltre a fare un favore suicida all'alleato credo che poi il 2 Giugno sia la festa degli italiani e non solo delle forze armate. Vorrei vedere ovunque il tricolore che sventola il prossimo anno".Continua a leggere

M5s - Buffagni : “Parole Fico sul 2 giugno favore suicida all’alleato. Europee? Lega ora ha immagine pulita grazie a noi” : “L’intervento di Roberto Fico per il 2 giugno è stato un favore suicida alla Lega”. A quasi una settimana di distanza dalla Festa della Repubblica, il sottosegretario M5s agli Affari regionali Stefano Buffagni ha criticato le parole del presidente della Camera che, parlando con i cronisti aveva detto: “Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono ...

Roberto Fico - dopo la parata del 2 giugno il M5s in rivolta : come si è fatto fuori da solo - chi lo scarica : Al peggio non c' è mai fine. Devono averlo pensato in molti tra i grillini domenica scorsa, dopo aver sentito il presidente della Camera Roberto Fico dedicare la festa della Repubblica «ai migranti e ai rom» con tanto di pugno chiuso sinistro alzato in segno di saluto. Gli animi pentastellati, già p

M5s - cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico - Luigi Di Maio teme il ribaltone : Roberto Fico a Luigi Di Maio che gli chiedeva delle sue intenzioni dopo la dichiarazione durante la festa della Repubblica sui rom e sugli immigrati lo ha detto molto chiaramente: "Ho solo affermato i valori della Repubblica e della Costituzione. Non possiamo cedere ancora alla Lega, altrimenti il M

Governo - La Russa : “Fico vuole rompere con Lega e formare esecutivo M5s-Pd”. E attacca ministro Trenta : “Roberto Fico? Lui ha un obiettivo molto preciso: rompere qualunque Legame con Salvini e con la Lega, sperando in un Governo M5s-Pd. Il partito dei Cinque Stelle, perché di un partito si stratta sia ben chiaro, ha molte affinità con la sinistra“. Così, ai microfoni di “Cosa succede in città”, su Radio Cusano Campus, si esprime il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, commentando le polemiche innescate ...

Crescono i mal di pancia nel M5s. Fico accelera sulla scissione - ecco il piano : Il MoVimento Cinque Stelle sembra sprofondare in una crisi irreversibile. In una certa misura, il trauma del 26 maggio ha anche sdoganato “le correnti” che da tempo covavano all’interno del movimento. Infatti, il dissenso interno, che fino a ieri si era espresso solo per voci singole e immediatamente sospettate di “deviazionismo”, ha ricevuto nell’attimo di tormentata autocoscienza una sua legittimazione. E così in queste ultime ore in casa ...

Luigi Di Maio contro Roberto Fico : "Si è venduto al Pd?" - il sospetto che agita il M5s : Parole completamente fuori luogo. Parole pesantissime, quelle di Roberto Fico che dedica il 2 giugno, festa della Repubblica, a immigrati e rom. Una chiara provocazione a Matteo Salvini e alla Lega in un momento difficilissimo per il governo. Una provocazione piovuta poco dopo l'invito di Luigi De M

Luigi Di Maio - Roberto Fico non vota su Rousseau : scomunica al capo M5s? : Come previsto, Luigi Di Maio è salvo. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha confermato, con una maggioranza schiacciante, 4 voti contro 1, l' 80%, la fiducia al capo politico del M5S: i sì sono stati 44.849 contro 11.278 no. «Battuto ogni record», è il commento del Blog Cinque Stelle. E il vice

Di Maio resta il capo e riorganizza il M5s - Fico : "È ancora un movimento o diventa partito?" : Sono 44mila gli attivisti del movimento 5 stelle (su 56mila votanti) che hanno accordato su Rousseau la fiducia al capo...

