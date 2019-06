L’uomo del giorno | Paolo Maldini | il direttore tecnico del Milan compie 51 anni | la

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del“. Protagonista di oggi è, nato il 26 giugno 1968. Il suo destino era quello di fare il calciatore e così è stato. Colonna portante e bandiera delper 24sul campo. Figlio d’arte, il papà Cesare è stato calciatore e allenatore,debutta in Serie A il 20 gennaio 1985 a 16contro l’Udinese, lanciato da Niels Liedholm.ha dimostrato di non essere un raccomandato, grazie alle sue qualità dentro e fuori dal campo. Un difensore straordinario e correttissimo. Ha debuttato in Nazionale a diciannove, non ottenendo in magli azzurra gli stessi successi ottenuti con quella rossonera.è stato un abile marcatore, forte di testa e in fase di spinta e con due ottimi piedi. Considerato uno dei più grandi difensori di tutti i ...

