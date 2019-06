L’uomo arrestato per l’omicidio del politico tedesco Walter Lübcke ha confessato di

Emiliano Sala – Rivelata l’identità delL’uomo arrestato - è un pilota e ha organizzato il tragico volo : I media inglesi hanno rivelato l’identità dell’uomo arrestato nella giornata di ieri per omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala Si chiama David Henderson l’uomo arrestato per omicidio colposo e poi rilasciato nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala, scomparso lo scorso 21 gennaio dopo un incidente aereo nel canale della Manica. AFP/LaPresse Il ...

Napoli - preso L’uomo che ha sparato a Noemi. Arrestato il fratello : Due fratelli sono stati arrestati per la sparatoria avvenuta venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli in cui è rimasta ferita gravemente la piccola Noemi. Si tratterebbe dell’autore dell’agguato e del fratello che lo ha aiutato a fuggire. L'uomo accusato di aver esploso i colpi che hanno ferito la bambina e il pregiudicato Salvatore Nurcaro, obiettivo dell'agguato, si chiama Armando Del Re ed è residente nel quartiere di Montesanto, a ridosso ...

Napoli - preso L’uomo che ha sparato a Noemi. Arrestato anche complice : Napoli, preso l’uomo che ha sparato a Noemi. Arrestato anche complice Svolta nelle indagini a una settimana dalla sparatoria in piazza Nazionale in cui è rimasta ferita la bambina di 4 anni. Ieri sera in centinaia hanno partecipato a una fiaccolata davanti all'ospedale dov'è ricoverata la piccola Parole chiave: ...

Napoli - arrestato L’uomo che ha sparato alla piccola Noemi per errore : E’ stato catturato il presunto responsabile dell’agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quale sono stati feriti la piccola Noemi ed un uomo, Salvatore Nurcaro, vero obiettivo del killer in Piazza Nazionale. Un incontro si terrà stamattina in Procura. L'articolo Napoli, arrestato l’uomo che ha sparato alla piccola Noemi per errore proviene da Il Fatto Quotidiano.