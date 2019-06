Lukaku all' Inter Calciomercato news | l' agente è ottimista | i nerazzurri accelerano

Calciomercato Inter - il no di Conte allo scambio Lukaku-Skriniar : Il Manchester United ha proposto uno scambio a cui la dirigenza dell’Inter ha detto no. Per Conte, Skriniar è incedibile.Non è più un mistero da parte del nuovo tecnico Antonio Conte il desiderio di disporre in attacco di Romelu Lukaku (26). Il Manchester United per cedere l’attaccante belga non fa sconti e chiede una cifra vicina agli 80 milioni, mentre l’Inter, secondo il Corriere dello Sport, per pareggiare la richiesta, ...

Calciomercato Inter - no del Manchester United allo scambio Lukaku-Icardi : i Red Devils chiedono solo cash : Calciomercato Inter – L’Inter continua ad insistere per avere Romelu Lukaku. Proposto il separato in casa Mauro Icardi, ma il Manchester United ha detto no allo scambio. I Red Devils pretendono un pagamento solo cash: 80 milioni e niente contropartite. L’affare, dunque, si complica. Lukaku è una precisa richiesta di Antonio Conte che vuole due attaccanti fisici. L’altro nome, ormai noto, è quello di Edin Dzeko. ...

Lukaku strizza l’occhio a Conte : “è il miglior allenatore al mondo” : Il periodo del calciomercato è il periodo dei sogni più sfrenati da parte dei tifosi e Lukaku sta facendo sognare in tanti. L’attaccante dello United giorno dopo giorno si conferma sempre più intenzionato a lasciare l’Inghilterra e strizza l’occhio all’Italia come destinazione preferenziale. Il belga non ha nascosto il feeling che lo lega ad Antonio Conte nel post partita contro la Scozia È un bene che Conte sia andato ...

Calciomercato Inter – Lukaku apre ai nerazzurri : “amo la Serie A! Conte miglior allenatore al mondo” - ma il Manchester United… : Si infiamma il Calciomercato dell’Inter, Lukaku apre ai nerazzurri: il bomber belga dichiara di amare la Serie A e di ritenere Conte il miglior allenatore al mondo. Resta da convincere il Manchester United “Mi chiedete se avrò un’estate agitata? Sì, credo proprio di sì”, firmato Romelu Lukaku. Parole dolcissime alle orecchie dei tifosi dell’Inter che sognano l’approdo del bomber belga a Milano. In merito al suo futuro, ...

Lukaku show - conferma il futuro all’Inter ed annuncia il nuovo allenatore della Juve : “Un bene che Conte sia andato all’Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto”. Sono le importanti dichiarazioni di Romelu Lukaku, attaccante dei Red Devils che sembra sempre più vicino all’Inter. “Sono un grande fan della Serie A, chi mi è ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...

Dall'Inghilterra : Inter - Lukaku ha già incontrato Ausilio : Lo stesso giocatore, in una recente Intervista rilasciata a ' Sky Sport ', aveva espresso il proprio gradimento per un'eventuale trasferimento in Serie A . Secondo quanto riferisce il ' The Sun ', l'...