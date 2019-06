Luigi Di Maio | la fronda al Senato del Movimento 5 stelle | tra i delusi la minaccia delle

Roberto Fico cannoneggia contro Luigi Di Maio : "Ritorniamo a parlarci o noi Cinque stelle finiremo calpestati" : "finiremo per essere calpestati". Roberto Fico lancia un grido d'allarme ai colleghi del Movimento Cinque stelle: "Se non ridefiniamo presto identità e valori, ad esempio mettendo di nuovo al centro i temi ambientali e la visione di futuro, non capiremo mai qual è il limite da non valicare", dice in

Francesco Verderami demolisce Luigi Di Maio : "Circonvenzione di incapace" : Qual è il ruolo politico del Movimento 5 stelle all'interno del governo? Secondo Francesco Verderami (firma politica de Il Corriere della Sera), ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, è ormai molto ridotto grazie all'abilità politica "astuta" di Matteo Salvini. "Si può parlare di circonvenzione p

Luigi Di Maio e M5s chiedono la revoca delle concessioni autostradali : caos a Palazzo Chigi : Altro vertice tesissimo a Palazzo Chigi, con l'ultima follia del M5s che - stando a quanto riferiscono le agenzie di stampa - vuole chiedere la revoca delle concessioni ad Autostrade. "Lo abbiamo sempre detto: chi ha sbagliato deve pagare. E, ve lo assicuro, pagherà! Il mio abbraccio alle famiglie d

Luigi Di Maio umiliato in pubblico : "Sei soltanto un incapace" : Fischi, insulti, proteste. Più che con l' opposizione interna Luigi Di Maio deve fare i conti con quella del Paese. I lavoratori delle aziende che stanno colando a picco una dietro l' altra (ieri è esploso anche il caso della Jabil Circuit nel casertano) sono stufi delle promesse e dei pasticci del

Luigi Di Maio : "Tav e Olimpiadi : è il partito del cemento contro M5s". Di Battista : "Concordo al 100%" : “Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.“Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale - continua -: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro ...

Tutti i no alle Olimpiadi di Luigi Di Maio : “Pensionati a rischio povertà, aziende non sono in grado di rinnovare contratti, giovani vanno via all'estero e Governo parla di Olimpiadi”, scriveva il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio nel settembre 2016. Poi i grillini hanno espresso i sindaci a Torino e a Roma e le due città non

Luigi Di Maio : "Chi vuole la crisi di governo - farà tornare il Pd con i soliti Monti e Fornero al comando" : Luigi Di Maio non ha dubbi: "Il governo dura altri quattro anni, in caso contrario chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe far tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero". Il leader grillino mette le mani avanti e passa il peso delle sorti dell'esecutivo

"Alessandro Di Battista? Anche peggio di Luigi Di Maio" - la dissidente Elena Fattori umilia il pasionario : La dissidente Elena Fattori spara a zero su tutto il Movimento 5 Stelle: "Di Maio è un leader fragile, che vuole essere il solo al comando, ma nessuno ha il diritto di indebolire maggiormente la leadership". Il riferimento è chiaro: la Fattori parla di Alessandro Di Battista, che da giorni si scagli

Luigi Di Maio minaccia : “Chi fa cadere il governo sarà responsabile di un nuovo Monti” : Secondo Luigi Di Maio il governo gialloverde andrà avanti ancora quattro anni. Ma soprattutto se qualcuno decidesse di farlo cadere "dovrebbe assumersi la responsabilità di un nuovo governo Monti". Il capo politico del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere, ha parlato anche di salario minimo, degli attriti con la Lega e dei contrasti interni al partito pentastellato.Continua a leggere

Luigi Di Maio - Raggi e Appendino - nuovo disastro olimpico : "Guardate gli orari". Milano-Cortina - gelo nel M5s : "Bisogna guardare gli orari", spiega Repubblica. L'imbarazzo del Movimento 5 Stelle per la vittoria olimpica della candidatura Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 sta tutta lì. Nell'attesa, raggelante, di una dichiarazione da parte dei vertici grillini che nulla hanno fatto per favorire il t

Luigi Di Maio : "Se cade il governo tornano i tecnici" : “Il governo dura altri quattro anni”, dice Luigi Di Maio in un colloquio con il Corriere della Sera, ma qualora non fosse così “chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe fare tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero”, aggiunge il vicepremier pentastellato. La ricetta per rilanciare l’economia del capo politico dei 5 stelle parte dal dialogo con ...

Ilva - Luigi Di Maio : “ArcelorMittal spieghi perché ci sono 1400 lavoratori in cassa integrazione” : Al termine del tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto Luigi Di Maio è intervenuto in conferenza stampa, annunciando di aspettarsi "leale collaborazione con ArcelorMittal" e di attendere spiegazioni sul "perché ci sono 1400 persone in cassa integrazione". I cittadini di Taranto "hanno il diritto di tornare a respirare".Continua a leggere

Alessandro Di Battista e il "Luigi stai sereno". Retroscena M5s : il piano per far fuori Di Maio : Tra i parlamentari grillini gira una freddura: "Luigi, stai sereno". Brutte notizie per Luigi Di Maio, che rischia di fare con Alessandro Di Battista la fine che a inizio 2014 Matteo Renzi fece fare a Enrico Letta. Rosolato per qualche settimana e poi cotto a puntino e cacciato da Palazzo Chigi. Le