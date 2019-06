Lotta | European Games 2019 | assegnati i primi quattro titoli nella libera maschile | out

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Si è appena conclusa a Minsk la seconda giornata di gare dellaagli, in corso di svolgimento allo Sports Palace della capitale bielorussa fino a domenica 30 giugno. Quest’oggi, oltre alle fasi finali delle primecategorie della(-57, -74, -86, -125 kg) sono andate in scena anche le eliminatorie dei -65, -97 kg maschili e delle prime due categorie dellafemminile: i -53 e i -68 kg. I due italiani in gara oggi, Abdellatif Mansour (65) e Sara Da Col (68), sono stati eliminati prima delle semifinali e non sono riusciti ad accedere ai ripescaggi per il bronzo. Il primo titolo della manifestazione è andato all’Azerbaijan nei 57 kg con Mahir Amiraslanov, capace di dominare in lungo e in largo la finale per l’oro con lo score di 9-1 contro il serbo Stevan Micic, mentre il russo Zavur Uguev ed il turco Suleyman Atli ...

