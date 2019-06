Lotta | European Games 2019 | Abdellatif Mansour accede ai quarti nei -65 kg dello stile

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia dellaglidi Minsk: nella categoria -65 kgliberonel turno di qualificazione supera ai punti (1-1) l’albanese Eriglent Prizreni edai, dove affronterà l’ucraino Hor Ohannesian. L’incontro vive sul filo dell’equilibrio e non è per nulla spettacolare, con i due contendenti che non riescono ad effettuare prese, proiezioni o rotolamenti nei confronti dell’avversario: nel primo periodo è l’albanese a ricevere un punto per maggior attività rispetto all’italiano, il quale pareggia i conti nei secondi tre minuti, quando riceve lo stesso trattamento, visto che l’avversario, in vantaggio, non attacca praticamente più. L’azzurro difende l’1-1 fino alla fine ed in virtù del fatto di essere stato l’ultimo a marcare ...

