Lory Del Santo e quella notte con Mancini | “lui e Vialli facevano tutto in coppia! Mi ha

Non durerà! Lory Del Santo avverte Francesca su Gennaro : L'ex gieffina Lory Del Santo si è pronunciata sulla neo-coppia più chiacchierata del momento, formata da Francesca De André e Gennaro Lillio. Insieme formano la coppia più chiacchierata dell'estate. E in occasione del gioco "Obbligo e verità", organizzato dalla produzione del Gf, Gennaro Lillio e Francesca De André hanno confermato la loro love-story. In particolare i due neo piccioncini hanno rivelato di aver consumato la prima ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio : "Lory Del Santo? Risale a 8 anni fa" : Intervistato dall'emittente Radio Italia anni '60, Gennaro Lillio, concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, ha parlato della sua esperienza all'interno del reality show condotto da Barbara d'Urso che ha incoronato come vincitrice Martina Nasoni.Il giovane non era nuovissimo al mondo dello showbiz, avendo avuto una breve storia con Lory Del Santo: "Lory Del Santo Risale a otto anni fa, avevo vent’anni. La conoscenza è stata ...

Grande Fratello 2019 - Lory Del Santo avverte Francesca De André : «Gennaro Lillo - relazione difficile...» : ?Gennaro sa usare bene le parole, ma la verità potrebbe essere un?altra?, a parlare Lory Del Santo, che in passato ha avuto una relazione con l?ex recluso nella casa...

Lory Del Santo e il ricordo della Maturità : "non avevo reggiseno né mutandine" : Centinaia di migliaia di adolescenti (520.263, a voler essere precisi) sono da giorni alle prese con la Maturità, evento che la 60enne Lory Del Santo portò a termine decenni or sono.Eppure la regista, produttrice, montatrice e sceneggiatrice di The Lady ricorda perfettamente quanto avvenuto in quella calda estate di esami, come rivelato alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", su Rai RadioUno.prosegui la letturaLory Del Santo e ...

Lory Del Santo su Gennaro Lillio : ‘Francesca De Andrè? Era la ragazza che più attirava l’attenzione’ : “Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione“. A parlare dalle pagine di Novella 2000 è Lory Del Santo, che conosce bene Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello 2019, in quanto ha avuto una breve liaison nel 2013 con lui quando il ragazzo aveva 20 anni. Ora che è cresciuto è diventato popolare grazie al ...

Gennaro ha cercato la ragazza che più attirava l'attenzione! La stoccata di Lory Del Santo : L'attrice e regista ha espresso su Novella 2000 il suo giudizio sulla relazione tra l'ex Gennaro Lillio e Francesca De André. Un rapporto che, secondo Lory Del Santo, non è destinato a durare. Lory Del Santo non è sicuramente una grande fan di Francesca De André. Intervistata su Novella 2000, la showgirl l’ha definita “egocentrica”. Forse le due donne hanno troppo in comune: una partecipazione al Grande Fratello, la prima in ...

Gennaro Lillio del GF 16 è uno stratega? Parla Lory Del Santo : Grande Fratello, Gennaro Lillio: Lory Del Santo dice la sua sul concorrente Stasera andrà in onda finalmente la tanto attesta finalissima del GF di Barbara d’Urso. E uno dei maggiori indiziati per conquistare la vittoria del reality è indubbiamente Gennaro Lillio. Tuttavia proprio quest’ultimo è finito al centro di una furiosa polemica in queste ore per via di alcune dichiarazioni di fuoco fatte dalla sua ex fidanzata Lory Del Santo. ...