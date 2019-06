L’Oroscopo | domani 27 giugno | le previsioni di Paolo Fox segno per segno

forzazzurri

(Di mercoledì 26 giugno 2019)27: lediFoxperOroscopoFox 272019: ledei segni zodiacali Oroscopo 272019: Ariete. Non è una gran bella giornata, sei decisamente sottotono e devi cercare di darti una svegliata. Non mollare nei momenti di difficoltà. Oroscopo 272019: Toro. Attenzione alle spese: in questo periodo sono state troppe. Ci sono sicuramente stati degli imprevisti, fai attenzione a non andare oltre. Oroscopo 272019: Gemelli. Giornata positiva in vista di un weekend frizzante e di recupero in amore. Sono favoriti gli incontri, avrai sicuramente bisogno di svagarti e stare sereno. Oroscopo 272019: Cancro. Giornata altalenante per quanto riguarda la professione. Ti senti un po’ stanco, perché probabilmente hai nuovi incarichi e maggiori responsabilità. Prova a non innervosirti troppo, evita ...

