Lorella Cuccarini | ritorno in Rai “dalla porta principale” | condurrà La vita in Diretta e

Lorella Cuccarini e Alberto Matano condurranno La vita in diretta (Anteprima Blogo) : Dunque alla fine è stata scelta la coppia che prenderà le redini per i quasi 9 mesi della prossima edizione della vita in diretta che partirà a settembre su Rai1. Dopo tante discussioni, tanti step si è arrivati alla decisione finale che TvBlog è in grado di annunciarvi.Saranno Lorella Cuccarini ed Alberto Matano a condurre la prossima edizione di vita in diretta, in onda tutti i pomeriggi in diretta da Roma dopo Il Paradiso delle signore. ...

Lorella Cuccarini condurrà Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo) : UPDATE 26 giugnoStando a quanto ci risulta, la Cuccarini avrebbe dato l'ok alla proposta della Rai di condurre i quattro speciali di prima serata di Linea Verde. La showgirl nella prossima stagione sarà anche al timone di La vita in diretta.

Lorella Cuccarini verso la conduzione di Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo) : Colpo di scena! Lorella Cuccarini accorcia i tempi del suo annunciato ritorno su Rai1. Infatti, stando a quanto apprende Blogo, la showgirl dovrebbe essere la conduttrice delle quattro puntate di prima serata di Linea Verde, in onda a partire da venerdì 9 agosto. Al suo fianco il confermatissimo Federico Quaranta. Già negli scorsi giorni vi avevamo anticipato succosi dettagli di questi quattro appuntamenti speciali dello storico programma ...

Palinsesti autunnali - Rai 1 : in arrivo Lorella Cuccarini e Monica Setta : Lorella Cuccarini Nella giornata di ieri sono stati formalmente depositati e presentati al Cda di Viale Mazzini i Palinsesti autunnali della prossima stagione tv 2019/2020 della Rai. Tutto ruota attorno alla polemica sulla presunta ondata leghista che avrebbe colpito la ‘nuova’ Rai 1, con Teresa De Santis già nel mirino della critica da giorni per aver ammesso che “la Rai ha un editore che fa capo al governo”. La ...

Ai tempi di Buona Domenica ho perso un figlio! La confessione di Lorella Cuccarini : Lorella Cuccarini racconta in una recente intervista la perdita del primo figlio, avvenuta per un aborto spontaneo, ai tempi della sua partecipazione a Buona Domenica. Intervistata dal settimanale Nuovo, la Cuccarini si è lasciata andare ad una sofferta rivelazione. “Ai tempi di Buona Domenica, ero rimasta incinta. Doveva essere il mio primo figlio. Ma lo persi per un aborto spontaneo – ha spiegato la showgirl, svelando di aver ...

Lorella CUCCARINI/ 'Buon compleanno Pippo Baudo - io ti voglio un gran bene!' : LORELLA CUCCARINI festeggerà con Pippo Baudo i suoi 83 anni: 'l'episodio della scarpa? Avevo vissuto l'episodio come un dramma, venni incoraggiata da Pippo e proseguii con lo spettacolo'

Heather Parisi e Lorella Cuccarini in guerra! La verità di Pippo Baudo : Dietro l’eterna rivalità di Heather Parisi e Lorella Cuccarini c’è Pippo Baudo. A rivelarlo è lo stesso presentatore che dalle pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato come è nata la tensione tra le due ballerine, entrambe scoperte proprio da Baudo. L’incontro con Heather avvenne alla fine degli anni ’70 in Calabria:"Era in vacanza dai suoi parenti in Calabria e la vidi. Era un po’ grassottella ma bravissima."-- Poi il conduttore, oggi ...

Buon Compleanno Pippo - Lorella Cuccarini ed Heather Parisi di nuovo faccia a faccia : Il prossimo 7 giugno potrebbero ritrovarsi faccia a faccia le due eterne rivali: Heather Parisi e Lorella Cuccarini. L'occasione potrebbe essere Buon Compleanno Pippo, la trasmissione che festeggia Baudo su Raiuno. E' lo stesso Baudo che rivela, in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, alla vig