Lo YouTuber Desmond Etika Amofah è stato trovato morto ad appena 29 anni

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Termina purtroppo in tragedia la storia di, un ragazzo di 29conosciuto per il proprio lavoro su YouTube con il nickname di. La polizia di New York ha infatti confermato di aver riil 29enne, purtroppo deceduto ad alcuni giorni da una scomparsa che aveva attirato l'attenzione e alimentato la preoccupazione di molti.Come riportato da VG247.com, e da altri portali,era considerato ufficialmente scomparso dal 20 giugno, dopo la pubblicazione di un video che aveva dela preoccupazione di molti. Nel video poi eliminato, il ragazzo discuteva dei propri errori e della propria salute mentale precaria chiedendo scusa a tutte le persone a cui aveva arrecato danno in qualche modo. Il filmato ha inevitabilmente attirato l'attenzione di molti perché sembrava sostanzialmente un vero e proprio addio.Due giorni dopo la denuncia delle scomparsa diversi ...

