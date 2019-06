Lei rifiuta le sue avance e lui si vendica sparando un colpo alla testa alla figlia di 10 mesi (Di mercoledì 26 giugno 2019) Non ha accettato che quella ragazza che a lui piaceva tanto avesse rifiutato le sue avance ad una festa. Così, per vendicarsi, ha esploso un colpo di pistola alla testa della figlia di lei, di soli 10 mesi, che ora lotta tra la vita e la morte. È successo a Fresno, in California, dove la piccola Fayth Percy è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale della città dopo che Marcos Antonio Echartea, 23 anni, ha riversato tutta la sua rabbia su di lei, avendo ricevuto un secco no dalla mamma della piccola, la 18enne Deziree Menagh. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, verificatisi la scorso domenica, Marcos ha incontrato la ragazza ad una festa di compleanno, provando subito ad avere un approccio con lei, prima afferrandole la mano e poi tentando di farla sedere sulle sue gambe. (Di mercoledì 26 giugno 2019) Non ha accettato che quella ragazza che a lui piaceva tanto avesseto le suead una festa. Così, perrsi, ha esploso undi pistoladelladi lei, di soli 10 mesi, che ora lotta tra la vita e la morte. È successo a Fresno, in California, dove la piccola Fayth Percy è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale della città dopo che Marcos Antonio Echartea, 23 anni, ha riversato tutta la sua rabbia su di lei, avendo ricevuto un secco no dmamma della piccola, la 18enne Deziree Menagh. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, verificatisi la scorso domenica, Marcos ha incontrato la ragazza ad una festa di compleanno, provando subito ad avere un approccio con lei, prima afferrandole la mano e poi tentando di farla sedere sulle sue gambe.

In entrambe le occasioni la 18enne ha espresso il proprio rifiuto. L'ira dell'uomo è però scoppiata quando ha visto Deziree allontanarsi con un altro ragazzo. A quel punto, ha tirato fuori la pistola, sparando contro l'auto sulla quale c'erano i due e la piccola, che era in braccio alla mamma. La bambina è stata immediatamente trasportata in ospedale dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa per rimuovere il proiettile e le schegge, ma le sue condizioni restano critiche. "Siamo molto fortunati che sia viva – ha commentato la vicenda Jerry Dyer, capo della polizia di Fresno -. Mi si stringe il cuore nel vedere una bambina di quell'età che giace in un letto di ospedale. Speriamo e preghiamo che Fayth sopravviva e recuperi completamente. I genitori sono a pezzi. Per altro, colui che abbiamo arrestato non ha mostrato alcun segno di rimorso". Secondo le autorità locali, il suo aguzzino sarebbe anche il maggiore indiziato per un altra sparatoria verificatasi nella stessa zona lo scorso 27 maggio. In quell'occasione, l'uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro la casa della sua ex fidanzata, perforandone il muro e ferendo a un piede un bimbo di un anno che si trovava all'interno.