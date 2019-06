LIVE Uganda-Zimbabwe 1-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | finale tutto da vivere!

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93′che prova il forcing nel! 91′ MUSONA! DESTRO VICINISSIMO AL PALO! 90′ 4′ di recupero. 89′ Dentro Awany, fuori Miya. 88′ Ammonito Aucho per un brutto fallo a centrocampo. 87′ CI PROVA RUSIKE: palla tra le braccia del portiere. 85′ KADDU! GRANDE CROSS DI LWANGA MA NON CONCLUDE IL #9! 84′ Ci prova Phiri da lontanissimo: tiro sballato. 82′ LWANGA! Controllo e destro fuori di poco. 81′ Miya mette in mezzo un cross interessante: deviato, corner interessante. 79′ Poco più di 10′ alla fine:da77′pericoloso solo sulla destra con Lumala. 75′ KADDU!!! COSA SI È DIVORATO! Spunto di Lumala come sempre sulla destra, Chigova non trattiene, quindi Kaddu spara in curva a due passi: che errore. 74′ MIYA! ...

