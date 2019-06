LIVE Uganda-Zimbabwe 1-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | equilibrio in Egitto!

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70′ Ennesima giocata di Billiat che ha servito Munetsi davanti alla porta: parata pazzesca del #1 dell’. 69′ CLAMOROSO SALVATAGGIO SULLA LINEA DI ONYANGO! 66′ Dentro Munetsi, fuori Kamusoko tra i Guerrieri. 64′ Fuori Chawapiwa, fuori Rusike. 63′ Scontro testa e testa tra Phiri e Okwi. 62′ Dentro Lwanga, fuori Azira nell’. 61′ Brutto fallo di Chawapiwa con il piede a martello su Aucho. 59′ Tante interruzioni in questi primi 15 minuti di seconda frazione. 57′ Kaddu ancora in fuorigioco dopo l’ottimo scatto in attacco. 55′ L’ha ripreso a giocare parzialmente ma ancora meglio i Guerrieri come nel primo tempo. 53′ Resta giù Phiri per un colpo al petto: dovrebbe continuare senza problemi. 51′ ALTRO ERRORE DI MUSONA! Traversa ...

