Live Non è la d’Urso alla domenica sera | chi sfida Barbara d’Urso

Live Ghana-Benin 2-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : alle Stelle Nere non bastano i fratelli Ayew! Gli Scoiattoli compiono il miracolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.56 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.55 Il Benin compie il miracolo contro il Ghana! 2-2 fantastico portato a termine dalla doppietta di Poté in risposta ai gol dei fratelli Ayew. Ghana che manca l’aggancio al Camerun in vista dello scontro diretto che sarà decisivo: match profondamente condizionato dall’espulsione per doppia ammonizione di Boye. Gli Scoiattoli ...

Live Costa d’Avorio-Sudafrica 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : e’ finita - non riesce l’impresa ai Bafana Bafana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 Oa Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa bellissima sfida e v augura un buon proseguimento di serata. 18:27 Bel match quello che si è appena concluso, il ritmo nel secondo tempo è stato un po’ più blando, ma il caldo era veramente insopportabile. I tiri totali sono stati 11, 9 per la Costa d’Avorio e 2 per il Sudafrica, il possesso palla, invece, ha visto in ...

Live Usa-Spagna Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : gli States non possono sottovalutare le iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. In terra francese scendono in campo le campionesse del mondo in carica degli Stati Uniti che in quel di Reims sfidano la Spagna alle 18.00. Partita che vede gli USA ovviamente con i grandi favoriti del pronostico, ma assolutamente da non sottovalutare per le americane. Le diciotto reti ...

Live Algeria-Kenya 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : non è riuscita l’impresa alle Stelle Harambee : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ E’ FINITA! 91′ 3 MINUTI DI RECUPERO! 89′ Arriva l’ultima sostituzione anche per il Kenya: Gonzalez in, Odhiambo out. 88′ Ormai sembra finita, la Nigeria vede il traguardo vicino. 87′ Corner per il Kenya. 86′ I tiri totali sono stati pochi, solo 11, 8 per l’Algeria e 3 per il Kenya. 85′ CINQUE MINUTI PIU’ RECUPERO ALLA ...

Live Algeria-Kenya 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le Stelle Harambee non riescono a trovare il filo della matassa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Il possesso palla vede in forte vantaggio, neanche a dirlo, la Nigeria con il 63%, contro il 37% del Kenya. 64′ Quest’anno la Coppa d’Africa è iniziata più tardi rispetto al solito, per far si che gli atleti musulmani si riprendessero dal ramadan. 62′ Il Kenya sta spendendo tante energie in difesa, l’Algeria sta giocando, giustamente, con il ...

Live Nigeria-Burundi 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ighalo regala la vittoria alle Super Aquile - nonostante una grande partita dei Passeri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito le emozioni di questa sfavillante sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:53 La partita ha mostrato una sostanziale parità: il Burundi ha giocato, probabilmente, al di sopra delle proprie possibilità, la Nigeria l’esatto contrario, se le Super Aquile vorranno lottare per il trofeo, nelle prossime partite dovranno alzare il ...

Live Nigeria-Burundi 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le Super Aquile non riescono a sbloccare la situazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ 15′ ALLA FINE! 74′ Terzo ed ultimo cambio per la Nigeria: Paul Onuachu lascia il posto a Odion Ighalo. 73′ Sarà corner per il Burundi, attenzione! 71′ Chukwueze ne Supera 4, ma poi il suo tiro non è preciso, altra azione sprecata. 69′ La Nigeria non sta facendo toccare palla agli avversari in questi minuti, ma la porta sembra invalicabile. 67′ ...

Live Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : sabato 22 giugno - Pilato non si ferma più : straordinario record italiano nei 50 rana! Panziera e Pellegrini : che spettacolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14: Ora le due serie più lente degli 800 stile libero femminile e maschile 12.13: Questi i finalisti dei 50 rana uomini: Gomes Junior, Peaty, Lima, Martinenghi, Siladij, Koseki, Andrew, Kamminga 12.12: Peaty vince in 26″64, Scozzoli chiude quarto in 27″49 ed è fuori dalla finale A, peccato ma non è lo Svozzoli vero quello che si sta vedendo qui a Roma 12.11: Gran tempo di ...

Live Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : sabato 22 giugno - Pilato non si ferma più : straordinaria nei 50 rana! Panziera e Pellegrini : che spettacolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00: BENEDETTA PilatoOOO!!! 30″12 NELLA BATTERIA DEI 50 rana!| Che fenomeno questa ragazza giovanissima!!!!! E’ record italiano juniores, ragazze e cadette 11.58: La tedesca Kroniger con 32″97 vince la prima batteria dei 50 rana donne 11.56: C’è solo Miressi per l’Italia in finale: delusione per Condorelli. Questi i finalisti: Chierighini, Spajari, Correia, ...

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso : "Il caso Pamela Prati è giudiziario" - il bimbo che faceva la chemio : Live - Non è la D'Urso ha chiuso una stagione di successi. E la padrona di casa non nasconde la soddisfazione. "Rischiare di fare una prima serata lunga, solo di parlato, era rischioso. Ci speravamo, ma non mi aspettavo tutto questo successo", racconta Barbara D'Urso a Circo Massimo, su Radio Capita

Live-Non è la D'Urso - Pamela Prati massacrata dall'ex Luigi Oliva : "Come mi ha usato" - parole pesantissime : Contro Pamela Prati, ora scende in campo anche l'ex fidanzato, Luigi Oliva. Anche lui era presente in studio all'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Dunque, Luigi ha preso la mira ed ha aperto il fuoco: "Io e Pamela ci siamo conosciuti nell'es

Live-Non è la D'Urso - Morgan dà della drogata ad Asia Argento? Barbara D'Urso lo azzera : Morgan ha fatto infuriare anche Barbara D'Urso. Ospite dell'ultima puntata (quella di ieri 19 giugno) di Live-Non è la D'Urso, Maco Castoldi è tornato a inveire contro la sua ex Asia Argento. La scorsa settimana l'aveva definita "insegnante di tossicodipendenza" e ieri, all'invito di Platinette di r

Chiude Live Non è la d’Urso - Barbara confessa : ‘Uso le luci per insicurezza’ : La prima stagione di Live Non è la d’Urso Chiude con 2.620.000 telespettatori e il 18.3% di share (19.4% di share sul target commerciale). Ospiti dell’ultima puntata due delle protagoniste della stagione Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ma anche Morgan coinvolto nelle ultime settimane in un problema di sfratto. 14 settimane di messa in onda per un programma nuovo cucito a misura sulla sua padrona di casa: Barbara ...

Live-Non è la D'Urso - Francesca Cipriani svela : "Walter Nudo è gay - sta con un uomo" : Francesca Cipriani vuota il sacco su Walter Nudo durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso. La soubrette ha insinuato una presunta omosessualità del vincitore del Grande Fratello Vip 3. La Cipriani ha chiaramente sostenuto che Walter sarebbe legato da tempo ad una persona, un ragazzo di cui n