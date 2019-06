LIVE Nigeria-Guinea | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | sfida di fascino tra Super Aquile ed

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle sfide odierne – Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streamingSalve a tutti e benvenuti allatestuale di, seconda giornata del Girone B did’Africa. Lesono partite con il piede giusto vincendo ladi esordio contro il Burundi per 1-0, mentre hanno avuto maggiori difficoltà gli Elefanti Nazionali, fermati sul 2-2 dal Madagascar. La partita di oggi può rivelarsi decisiva ai fini della qualificazione alla fase successiva della manifestazione per entrambe le compagini. Laparte leggermente favorita e si affiderà a diversi giocatori con notevole esperienza in campo europeo, come il capitano John Mikel Obi, bandiera del Chelsea ora in forza al Middlesbrough, Wilfred Ndidi, mediano del Leicester di ...

