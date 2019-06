LIVE Nigeria-Guinea 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | secondo successo per le Super

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 94′ FINITA!batte1-0. 93′ Si gioca l’ultimo cambio laper far scorrere tempo: entra Kalu, esce Simon. 92′ Ultimi assalti dellaalla caccia del pari. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Ammonito Etebo per una dura entrata in scivolata. 87′ Seconda sostituzione per la: Onuachu rilega Ighalo. 82′ Ultimo cambio per la: Koita sostituisce Kamano. 78′ Primo cambio per la: Chukwueze per Iwobi. 75′ GOOOOOOOL!!! Omeruo colpisce bene di desta da calcio d’angolo sfruttando la disattenzione dei difensori rivali e trafigge l’incolpevole portiere per la rete dell’1-0. 73′ Altra ...

zazoomnews : LIVE Nigeria-Guinea 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: poche emozioni sino a questo momento - #Nigeria-Guinea… - zazoomblog : LIVE Nigeria-Guinea 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si comincia! - #Nigeria-Guinea #Coppa #d’Africa - zazoomnews : LIVE Nigeria-Guinea 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si comincia! - #Nigeria-Guinea #Coppa #d’Africa -