LIVE Nigeria-Guinea 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Omeruo di testa fa volare le

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78′ Primo cambio per la: Chukwueze per Iwobi. 75′ GOOOOOOOL!!!colpisce bene di desta da calcio d’angolo sfruttando la disattenzione dei difensori rivali e trafigge l’incolpevole portiere per la rete dell’1-0. 73′ Altra sostituzione per la: Sidibe subentra a Dyrestam. 70′ Primo cambio del match: Lass al posto di un acciaccato Keita nelle fila della. 67′ ETEBO! Punizione interessante calciata dalno respinta da Kone. 66′ Giallo anche a Seka, la partita sta diventando nervosa. 63′ Ammonito Musa per un intervento in netto ritardo. 60′ KONE! Altra importante parata del portiere dellache si distende bene sulla conclusione dal limite di Iwobi. 57′in costante pressing offensivo ora a caccia del ...

