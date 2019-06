LIVE Nigeria-Guinea 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si comincia!

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ PARTITI! Primo possesso per la. 16:25 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, a breve si comincia. 16:20 Si gioca all’Alexandria Stadium, arbitro dell’incontro è l’angolano De Carvalho. 16:15 L’esordio dellaè stato positivo con la vittoria sul Burundi per 1-0, mentre laha faticato di più riuscendo a strappare solo un pari per 2-2 contro il Madagascar. 16:10 Ci attende una sfida molto interessante con due squadre che hanno singoli importanti e che possono far divertire. Tante conoscenze italiane in campo oggi: Aina e Troost-Ekong per la, Diawara per la. 16:05 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Akpeyi; Balogun, Omeruo, Awaziem, Aina; Ndidi, Etebo; Simon, Musa, Iwobi; Ighalo.(4-2-3-1): Kone; Dyrestam, Seka, Falette, ...

