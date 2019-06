LIVE Italia-Canada hockey prato femminile | Final Series in DIRETTA | le azzurre si giocano

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Tatiana Andreoli nei quarti dell’arco! Italia d’assalto con tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.38 ARCO – Terzo quarto di finale: Busknjerg (Den)-Stepanova (Rus) 2-2 8.37 tiro A SEGNO – Varricchio risale leggermente la china nella seconda fase di qualificazione della pistola 25 metri e si colloca al 14mo posto ma non basta per la finale 8.35 tiro A VOLO – Prima serie di piattelli perfetta per Diana Bacosi che chiude in testa, ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, sesta giornata di gare per questa competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (Bielorussia). Entriamo nella seconda parte della kermesse, siamo ormai nel vivo della manifestazione si preannuncia una giornata particolarmente intensa e spettacolare con tanti ...

22:57 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:56 Il Giappone è incredibilmente fuori dai Mondiali 2019 di calcio! Quella che si è appena conclusa è stata una partita bellissima, una delle più belle di questa edizione della Coppa del Mondo. L'Olanda ha vinto grazie al rigore al novantesimo di Martens, ma bisogna essere onesti, Il Giappone ...

22:57 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:56 Il Giappone è incredibilmente fuori dai Mondiali 2019 di calcio! Quella che si è appena conclusa è stata una partita bellissima, una delle più belle di questa edizione della Coppa del Mondo. L'Olanda ha vinto grazie al rigore al novantesimo di Martens, ma bisogna essere onesti, Il Giappone ...

53′ L'Olanda sta dominando in questa ripresa. 51′ Yamashita si stava complicando la vita, per poco Van De Donk non le ha rubato palla, sarebbe stata rete sicura! 49′ Gran destro a giro di Spitse, Yamashita si fa trovare pronta in porta. 48′ calcio di punizione ai limiti dell'area per l'Olanda, attenzione! 46′ SI RICOMINCIA! 22:02 Le squadre hanno ...

19.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! 19.56 Sabato 29 giugno, alle ore 15.00, le azzurre sfideranno ai quarti di finale la ...

19.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! 19.56 Sabato 29 giugno, alle ore 15.00, le azzurre sfideranno ai quarti di finale la vincente tra Olanda e Giappone che scenderanno in campo oggi alle 21.00 Ci toccherà o la compagine campione d'Europa o la vice-campione del mondo. Servirà un'impresa, ma questa Italia può giocarsela con tutti. ...

84′ Cernoia va via sulla destra e scodella un cross, ma l'area è sguarnita. 83′ Conclusione deviata di Yan, Giuliani blocca senza patemi. 82′ Cross dalla trequarti, questa volta le azzurre non marcano bene. Li ha spazio, ma di testa la mette sul fondo. 82′ Ancora Linari insuperabile di testa. 81′ Linari chiude su Li, angolo per la Cina. Non si arrendono le ...

73′ Cross pericolosissimo di Son, ottima Rosucci in ripiegamento. 72′ Giacinti, a nostro avviso, sinora la migliore in campo. Davvero una trascinatrice, che carattere! 71′ Esce Bonansea, oggi non particolarmente ispirata, entra Martina Rosucci, reduce da un grave infortunio. 70′ Buona intuizione di Bonansea per Giacinti, il pallone non passa. 69′ Partita ...

53′ Esce Giacinti, entra Mauro. Secondo cambio per le azzurre. La Cina li ha già esauriti. 63′ Altra importante copertura del capitano Sara Gama. Spinge la Cina, dobbiamo reggere! 61′ Escono Wang e Wang Yan, entrano Song e Yao tra le fila della Cina che ora si gioca il tutto per tutto. 60′ Li entra in area, Bartoli in scivolata respinge il sinistro della ...

53′ Azzeccatissimo il cambio di Milena Bertolini a fine primo tempo. Galli ha sostituito Girelli ed ha segnato con un destro fantastico! 52′ Benissimo l'Italia ora, Giacinti parte in contropiede e chiama la difesa cinese agli straordinari. 50′ Galli ha stoppato il pallone fuori area e con un destro rasoterra implacabile ha battuto la formidabile Peng. Pallone che si è ...

49′ Blocca Giuliani e termina il primo tempo. Italia-Cina 1-0. 48′ Li calcia tutta sola in area, chiusura pazzesca di Bartoli in scivolata. Altro angolo. 48′ Possesso opprimente della Cina. 47′ Fallo ingenuo di Bartoli, graziata: ricordiamo che è diffidata. 46′ La Cina sembra stare meglio delle azzurre sotto il profilo della tenuta fisica. 3 minuti di ...

18.36 BOXE – E' MEDagliA PER L'Italia!!! Federico Serra batte 5-0 l'azerp Huseynov nei quarti della categoria -49 kg e disputerà la semifinale con la certezza di salire sul podio 18.32 BOXE – Iniziata la sfida tra Serra e Huseynov 18.32 AEROBICA – Sta per iniziare la gara a squadrecon l'Italia seconda ad ...