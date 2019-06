LIVE Italia-Canada 0-0 hockey prato femminile | Final Series in DIRETTA | le azzurre si

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Squadre in campo tra circa 10′, inni nazionali e si comincia. 16.30 È il remake della partita che abbiamo vissuto allo maschile qualche settimana fa in quel di Kuala Lumpur: i ragazzi di Roberto Da Gai stupirono gli addetti ai lavori ma non riuscirono nella clamorosa impresa. 16.29 Leinfatti affrontano ilnella semie delledi Valencia, che mette in palio alla vincitrice un pass per lo spareggio olimpico in chiave Tokyo 2020. 16.28 Buongiorno e ben ritrovati con l’su: la Nazionalesarà impegnata oggi in una sfida decisiva. Il programma e lo streaming dell’incontro – La presentazione diBuongiorno e benvenuti alladella semie delles disuin quel di Valencia. A sfidarsi nella ...

