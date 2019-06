LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 26 giugno Tatiana Andreoli nei quarti

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI8.38 ARCO – Terzo quarto di finale: Busknjerg (Den)-Stepanova (Rus) 2-2 8.37 TIRO A SEGNO – Varricchio risale leggermente la china nella seconda fase di qualificazione della pistola 25 metri e si colloca al 14mo posto ma non basta per la finale 8.35 TIRO A VOLO – Prima serie di piattelli perfetta per Diana Bacosi che chiude in testa, solitaria, con 25″25, mentre gara in salita per Chiara Cainero con 22/25. Ora la seconda parte di atlete per la prima serie 8.33 ARCO – La rivale disarà la bielorussa Dziominskaya che ha sconfitto 6-0 la ucraina Pavlova 8.30 ARCO –E’ NEIDI FINALE!!! Anche al secondo shoot off entrambe le atlete ottengono lo stesso punteggio, 9 ma il calcolo dei centimetri dal centro premia l’azzurra che ...

