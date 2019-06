LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 26 giugno Doppietta nel tiro con l’arco

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI15.50 TENNIS TAVOLO – Medaglia di bronzo per la lussemburghese Lian Ni Xia che ha superato per 4-2 la monegasca Xiaoxin Yang 15.44 BOXE – Definite le semifinali dei -69 kg: McCormack (GBR) vs Sotomayor (AZE); Agrba (RUS) vs Barabanov (UKR) 15.38 CANOA – Niente da fare per Susanna Cicali e Francesca Genzo che chiudono in quinta posizione la semifinale del K2 200m 15.34 BEACH SOCCER – Si conclude con il successo dell’Italia per 4-2 la seconda sfida del girone contro la Russia, decisivo per il passaggio del turno la partita di domani contro la Spagna 15.30 BEACH SOCCER – GORI FIRMA IL 4-2! Italia trova il doppio vantaggio sulla Russia! 15.27 CANOA – Dopo la semifinale del C1 200m femminile, toccherà a Susanna Cicali e Francesca Genzo nel K2 200m femminile 15.24 ...

zazoomblog : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 26 giugno. ANDREOLI ORO BOARI ARGENTO NELL’ARCO! Canfora e Cappai in… - zazoomblog : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO: Andreoli e Boari per l’oro!… - zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO: Andreoli e Boari per l’oro!… -