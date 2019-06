LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Faraoni a

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 FORMAZIONE RD(4-3-3): Matampi; Mpeko, Muzinga, Nekadio, Tisserand; Mputu, Moke, Bokadi; Bolingi, Maghoma, Bakambu. 21.38 FORMAZIONE(4-2-3-1: El Shenawy; Hegazy, Alaa, Ashraf, Elhohamady; Hamed, Elneny; Trezeguet, Salah, Said; Mohsen. 21.36 Ricordiamo i soprannomi delle due squadre:per l’, Leopardi per l’Ugana. 21.34 Entrambe le squadre hanno vinto il match d’esordio: l’ha sconfitto lo Zimbabwe per 1-0, stesso risultato per la RDcontro l’Uganda. 21.32 Si gioca a Il Cairo, fischio d’inizio alle ore 22.00. 21.30 Buonasera e benvenuti alladidel, match valido per lad’Africa. Probabili formazioni-RDBuonasera e benvenuti alladidel ...

DAZN_IT : La cerimonia d'apertura della Coppa d'Africa 2019 ???? Alle 22 l'Egitto di Salah affronta lo Zimbabwe, live su #DAZN… - zazoomblog : LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: i Faraoni per la qualificazione contro… - Le_Miisanthrope : RT @DAZN_IT: La cerimonia d'apertura della Coppa d'Africa 2019 ???? Alle 22 l'Egitto di Salah affronta lo Zimbabwe, live su #DAZN ? #AFCON20… -