L' Italia è innamorata di queste ragazze | share al 30 | 8% e 3 | 9 milioni di spettatori

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Le azzurre vincono sul campo e in tv. La partita-Cina è stata seguita su Rai1 da 3,9di persone, con unodel 30,8%. A questi dati, già importanti, vanno aggiunti quelli di Sky, dove la partita era trasmessa. Un successo incredibile che mostra il crescente interesse deglini nei confronti dei mondiali di calcio femminile e in particolare della nostra Nazionale.Le azzurre della ct Bertolini hanno battuto la Cina per 2-0 grazie alle reti di Girelli e Galli. Un risultato storico per l’che sabato alle 15 affronterà l’Olanda nei quarti di finale. Leggi anche... L'delle donne non si ferma più: batte la Cina e vola ai quarti di finale "Quella tenacia la devo solo a voi". La dedica commovente della centrocampista azzurra ai suoi fratelli ...

hurricanes_cr : Amo questa Italia innamorata del calcio femminile azzurro - harmonizerital : State facendo la storia, tutta l'Italia si è innamorata di voi e alla faccia degli stupidi che vi insultavano siete… -