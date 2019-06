L’ex primo ministro israeliano Ehud Barak | l’ultimo espresso dal centrosinistra | ha detto

La Corte Suprema algerina ha confermato l’arresto per corruzione delL’ex primo ministro Abdelmalek Sellal : La Corte Suprema algerina ha confermato la detenzione dell’ex primo ministro Abdelmalek Sellal, come prevedono le regole del Paese; è accusato di corruzione, clientelismo e, scrive la tv di stato, «di aver dissipato fondi pubblici». Sellal, che fu primo ministro

De Rossi rincara la dose - L’ex capitano della Roma non ci sta : “esprimo tutta la mia indignazione” : Le parole di Daniele De Rossi dopo il caos creatosi attorno alla Roma: l’ex capitano giallorosso non ci sta L’inchiesta della “Repubblica” non ha lasciato indifferente Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, dopo una prima reazione focosa è tornato a rincarare la dose. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse “In riferimento all’articolo ieri apparso sul quotidiano la Repubblica, a firma dei signori ...

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo partito (27 - 8%) : nella città delL’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...

VIDEO – Il primo gol in Cina di Hamsik dissipa le preoccupazioni delL’ex capitano : primo gol in Cina per Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli che gennaio era volato al Dalian Yifang, aveva più volte rimarcato la difficoltà di giocare in quel campionato e con una lingua tanto differente. Arriva la prima soddisfazione per lui con gol e una vittoria contro lo Shangai Greenland Shenhua Al 55′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ferreira Carrasco , Hamsik ha messo in rete con una bella ...

VIDEO – I primo gol in Cina di Hamsik dissipa le preoccupazioni delL’ex capitano : primo gol in Cina per Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli che gennaio era volato al Dalian Yifang, aveva più volte rimarcato la difficoltà di giocare in quel campionato e con una lingua tanto differente. Arriva la prima soddisfazione per lui con gol e una vittoria contro lo Shangai Greenland Shenhua Al 55′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ferreira Carrasco , Hamsik ha messo in rete con una bella ...

È morto L’ex primo ministro australiano Bob Hawke : aveva 89 anni : È morto a 89 anni Bob Hawke, primo ministro dell’Australia dal 1983 al 1991. Ad annunciare la morte è stata la moglie, Blanche d’Alpuget, che in una nota ha detto: «Oggi perdiamo Bob Hawke, un grande australiano, che molti definirebbero il