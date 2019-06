(Di mercoledì 26 giugno 2019) Per la prima volta il museo deldipresenta una mostra immersiva. Al centro di "Mona Lisa Beyond the Glass", ci sarà il celebre dipinto dida, la, la donna più enigmatica del mondo dell'arte. Il progetto si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Maestro, coinvolgendo gli spettatori in un lungo viaggio alla scoperta del dipinto.