Lenovo Z6 Pro 5G ufficiale e pronto per le reti di nuova generazione

Lenovo Z6 Pro : top di gamma a meno di 400€ in offerta solo per oggi! : Lenovo Z6 Pro è l’ultimo top di gamma dell’azienda, caratterizzato da componenti hardware al top ed un design iconico e moderno. solo per oggi possiamo trovare un notevole sconto sul prezzo di acquisto di questo leggi di più...

Project Limitless è il primo PC 5G al mondo - lo producono Lenovo e Qualcomm : In occasione del Computex 2019 in corso a Taipei, Lenovo e Qualcomm hanno presentato ufficialmente il primo PC 5G al mondo. Il nome, Project Limitless, è quello della collaborazione pluriennale che ha portato i due produttori a sviluppare questa soluzione, volta a permettere a tutti di essere sempre connessi a Internet con il PC, anche in mancanza di una rete Wi-Fi. La connettività è analoga a quella dello smartphone, il vantaggio è di fruire ...

Lenovo presenta Project Limitless - il primo portatile 5G al mondo : (Foto: Lenovo) Lenovo Project Limitless si presenta come il primo notebook con connessione 5G integrata al mondo ed è stato ufficializzato come un prototipo ormai in buono stato di definizione dal colosso cinese insieme a Qualcomm. Sarà parte di una nuova era che punterà non solo sulle reti ultraveloci di nuova generazione, ma anche su alte prestazioni generali e su un’autonomia notevole. Programmato in uscita per il prossimo aprile 2020, ...

Lenovo svela il primo notebook con schermo pieghevole - esordirà il prossimo anno : Gli smartphone pieghevoli non sono ancora in commercio, ma hanno già suscitato grandissimo interesse, perché non pensare direttamente a un computer pieghevole? Lenovo, primo produttore mondiale di PC, ha presentato un prototipo alla conferenza Accelerate 2019 che è in corso in Florida. Fino a un momento non meglio precisato del 2020 non sarà pronto per entrare nella famiglia dei ThinkPad X1, ma i giornalisti della stampa statunitense hanno ...

Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition ufficiale : prezzo e scheda tecnica : Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition ufficiale: prezzo e scheda tecnica Non si smette mai di correre, non solo in pista, sui tracciati di tutto il mondo, ma anche in campo tecnologico. In materia di smartphone, dopo aver visto la versione speciale griffata Mc Laren del OnePlus 6T, l’azienda Lenovo, annuncia il suo nuovo dispositivo in versione eccezionale, Z6 Pro Ferrari Edition. Uno smartphone rosso di passione che si ispira alla Rossa per ...

Lenovo Z6 Pro - lo smartphone dedicato alla Ferrari : (Foto: Weibo) Appare su Weibo lo speciale Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition che è una versione in edizione limitata ed esclusiva del top di gamma cinese con il colore e il logo del cavallino rampante della celebre casa automobilistica italiana. Per ora non è ancora chiaro se e quando uscirà in Cina così come nel resto del mondo, ma è confermata la sua esistenza sul social network locale e alcuni dettagli di questo smartphone, ultimo di una lunga ...

Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition è in arrivo : ecco come dovrebbe essere : Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition potrebbe arrivare a breve: ecco come potrebbe essere in base a quanto pubblicato da Chang Cheng, vicepresidente di Lenovo. L'articolo Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition è in arrivo: ecco come dovrebbe essere proviene da TuttoAndroid.