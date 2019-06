Le chitarre di David Gilmour all’asta per salvare il pianeta fruttano 21 milioni di

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) 126 strumenti battuti all'asta per 21di dollari, è questo il supporto attivo dia ClientEarth. L'artista si è detto dalla parte della giovane Greta Thunberg e ha deciso di vendere all'asta le sueper fornire un valido supporto economico allo studio legale no profit ClientEarth che si occupa di cause legate all'ambiente."I cambiamenti climatici rappresentano la sfida più grande dell'umanità di oggi", ha dichiaratoche si augura di lasciare alle generazioni future un mondo civilizzato in cui si possa continuare a suonare questee a cantare belle canzoni, a fare buona musica.Immenso il patrimonio dibattuto all'asta da Christie’s a New York. Tra levendute pezzi di storia della musica internazionale, strumenti utilizzati per alcune delle hit più note del suo repertorio. C'era anche la celebre Black Fender ...

