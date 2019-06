Lavoro | cercasi cameriere a Donnalucata

Il Lavoro dei sogni : cercasi agenti segreti : No, non è un casting cinematografico: l’annuncio on line l’hanno pubblicato i servizi per la sicurezza nazionale che cercano nuovi 007 da inserire nel comparto intelligence, analisti ed esperti di cybersecurity soprattutto. Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) cercano giovani con formazione umanistica, economica o ...