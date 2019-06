L' autonomia non andrà in CdmIra Lega per il nuovo muro M5S

L’autonomia di Xiaomi Mi 9 non vi soddisfa? C’è una versione con batteria da 6.500 mAh : Se l'autonomia di Xiaomi Mi 9, con la sua batteria da 3.300 mAh, non vi sembra sufficiente, è possibile avere una batteria poù capiente, fino a 9.900 mAh. L'articolo L’autonomia di Xiaomi Mi 9 non vi soddisfa? C’è una versione con batteria da 6.500 mAh proviene da TuttoAndroid.

Europee - Di Maio : “Tav? Dossier nelle mani di Conte. Ok ad autonomia se non va a discapito di alcune regioni” : “Per quanto riguarda la Tav, c’è un Dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono ...

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Governo - Giorgetti : “Rimpasto? Non ci interessa. Con noi al 30% subito l’autonomia - la vecchia Lega la aspetta” : Ieri Matteo Salvini ha detto in tv che col voto europeo “se cambiano gli equilibri (tra Lega e M5s, ndr) la mia priorità è la flat tax”. Oggi Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa alla sede della stampa estera in Italia, ha invece puntato sulla riforma sulle autonomie: “La Lega ne attende l’approvazione”. Qualsiasi sia l’esito delle Europee, il sottosegretario leghista ha negato ...

Da “se non ci danno autonomia facciamo casino” a “prima o poi qualcuno la realizza” : Zaia dall’euforia alla delusione : “Se non ci danno l’autonomia facciamo casino”. Pochi giorni fa, con espressione gergale, Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, aveva cercato di rassicurare i suoi durante un comizio a Negrar in Valpolicella. Venezia avrebbe menato le mani con Roma, nel caso in cui la tanto agognata autonomia non avesse tagliato il traguardo prima delle votazioni europee. Per un attimo erano sembrati tornati i tempi di “Roma ladrona”. ...

autonomia : Zaia al M5S - 'basta dire che progetto così com'è non va bene' : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - "Non posso più accettare che dai cinque stelle arrivino frasi come 'cittadini di serie A e B' o che questo progetto 'cosi' com'e' non va bene'". Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia a margine di una conferenza stampa oggi a Venezia. "Io penso che l'au

autonomia - Di Maio : serve tempo - così com'è scritta non aiuta Regioni : Il leader M5s Luigi Di Maio frena sull'Autonomia, che la Lega chiede invece di varare subito. "Io penso semplicemente che l'Autonomia si debba fare ma si deve scrivere per bene. Ricordo bene quello che è successo con il Titolo V della Costituzione nel 2001... Stiamo ancor pagando le conseguenze di una riforma scritta in fretta e furia dal centrosinistra per tenere testa a Bossi con il federalismo. Adesso se vogliamo farla per bene ...

autonomia - Di Maio : “Chiedo un vertice da un mese ma dopo il caso Siri Salvini si è offeso e non se ne fanno più” : Nella conferenza stampa di presentazione del progetto di legge per togliere ai governatori regionali poteri di nomina dei direttori sanitari, Luigi Di Maio critica a campo aperto l’alleato di governo Matteo Salvini. “Siamo in piena emergenza corruzione e visto che nel ‘contratto di governo’ c’è l’Autonomia ma anche l’azione per togliere dalle mani della politica regionale le nomine della sanità, facciamo ...

Di Maio : “Rapporti con la Lega non peggiorano - ma non stiamo zitti su derive come l’autonomia” : “No, io non credo che peggiorino i rapporti con Lega”. A dirlo è stato il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che, parlando in diretta Facebook da Matera, sottolinea che “in questi giorni, nei prossimi giorni”, con l’alleato di Governo “dobbiamo fare ancora tantissime cose” e “sono contento che la settimana scorsa abbiamo votato insieme il taglio di oltre 350 ...

autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo europee o governo non c'è più' (2) : (AdnKronos) - Così, l'assessore veneto senza mezzi termini avverte il M5S: "Se non viene rispettato il contratto di governo, non c'è più governo. E il M5S deve capire che per la Lega l'Autonomia è una battaglia di civiltà ed è vitale. Ma non lo dico io, è quanto affermano tutti, dagli imprenditori a

autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo europee o governo non c'è più' : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - "L'Autonomia sta nel contratto di governo, e siccome siamo tutti uomini di parola, noi della Lega abbiamo rispettato e rispettiamo la parte di contratto proposta dal M5s, così come devono fare loro. E quindi, dato che l'Autonomia sta nel contratto di governo, senza ques

I grillini vogliono fermare la Lega : non sarà autonomia regionale : I grillini vogliono fermare la Lega sul tema dell’autonomia regionale. “Il M5S sarà garante della coesione nazionale” sostiene Luigi Di

Salvini sull’autonomia : «È nel contratto - i 5 Stelle non perdano più tempo»|Foto : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini a un incontro elettorale a Cantù, in provincia di Como, apre un nuovo fronte. «Sarebbe utile che certi politici non dicano più che la droga non fa tanto male», ha detto il vicepremier, indicando altre priorità del Viminale