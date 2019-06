Lasciata dal fidanzato | cerca di farlo passare per terrorista | il folle piano va a rotoli

Lasciata dal compagno 81enne - gli estorce soldi : Benevento, 22 giu. (AdnKronos) - Finita per volere del compagno la relazione sentimentale, ha iniziato a minacciarlo per estorcergli soldi. Vittima e aguzzino di quanto accaduto a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, sono un 81enne e una 63enne di Grottaminarda, in provincia di Avellin

Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 maggio 2019 – De Andrè Lasciata dal ragazzo. Eliminato Gaetano. : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Settima puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Settima puntata | lunedì 20 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 ...

Grande Fratello - Francesca De André viene Lasciata in diretta dal fidanzato. Barbara D’Urso : “Sono inca****a” : Francesca De André è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e si è conquistata la scena anche nell’ultima puntata. Dopo la diffida del padre Cristiano e le foto compromettenti del fidanzato, la nipote di Faber ha avuto la conferma di esser stata tradita ed è stata lasciata in diretta durante la puntata dal fidanzato Giorgio. Già settimana scorsa infatti, alla ragazza erano state mostrate alcune foto che ritraevano il ...

Lasciata con post! Al Grande fratello Francesca De André mollata dal suo fidanzato : Durante l'ultima puntata del Grande fratello a Francesca De André vengono mostrate nuove foto del fidanzato che nel frattempo l'ha Lasciata. Nel corso della diretta Barbara d'Urso mostra nuove foto con una mora :"Non credo a mezza parola dei paparazzi. Loro vogliono solo visibilità. Ho chiarito con Giorgio. Cercano solo di mettere zizzania fra noi", ha esclamato la De André prima di sapere che quelle nuove foto scattate dai paparazzi del ...

Francesca De Andrè è stata Lasciata dal fidanzato e spuntano le foto del tradimento : Non c'è pace per Francesca De Andrè all'interno della casa del Grande Fratello 16. Chi ha seguito le varie puntate del reality show condotto da Barbara D'Urso sa bene che nei giorni scorsi la De Andrè ha dovuto fare i conti con le foto del presunto tradimento da parte del fidanzato Giorgio. Quest'ultimo poi è intervenuto all'interno della casa più spiata d'Italia per chiarire la sua posizione e smentire così il tradimento. Tuttavia questa ...

Adriana Volpe e la battaglia legale con Magalli : dalla Rai ‘mi hanno Lasciata sola’ : “Ho portato avanti con fatica e convinzione le querele per tutelare me stessa e la mia famiglia. Sono sposata e ho una figlia di sette anni”: chi parla è Adriana Volpe, che racconta della sua querelle con Giancarlo Magalli dalle pagine del quotidiano Repubblica. “Ho voluto denunciare anche per le donne che non hanno il coraggio di farlo, perché la prima cosa nella vita è il rispetto” – prosegue la Volpe. Giancarlo Magalli è ...

