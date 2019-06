ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Battibecco in due match tra Ernestonoe in passato stretto collaboratore di Paolo Savona, e il conduttore de “L’aria che tira” (La7), Francesco Magnani. Nel corso della trasmissione,bolla con l’appellativo “ragioniera” Veronica De, docente dipean Economics all’Università Luiss di Roma, provocando l’intervento del conduttore che lo redarguisce. L’economista, invece, non reagisce, né raccoglie l’offesa., Bifarini vs De: “Sono per l’uscita dalla moneta unica ma non dalla Ue”. “Questo non è possibile” Nei minuti successivi,critica duramente il reddito di cittadinanza e auspica l’uscita dell’Italia dall’: “Poteva essere anche qualcosa di ...

patti_piperita : RT @MPenikas: FQ: La7, imprenditore no euro Preatoni offende l’economista De Romanis: “È una ragioniera”. E il conduttore lo richiama http… - Cascavel47 : La7, imprenditore no euro Preatoni offende l’economista De Romanis: “È una ragioniera”. E il conduttore lo richiama… - v3rd3acqua : RT @fattoquotidiano: La7, imprenditore no euro Preatoni offende l’economista De Romanis: “È una ragioniera”. E il conduttore lo richiama ht… -