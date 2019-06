La TAV sta andando avanti

TennisTAVolo - European Games 2019 : nel doppio misto oro e pass olimpico ai tedeschi Solja Petrissa e Patrick Franziska : Primo titolo assegnato oggi per quanto concerne il Tennistavolo agli European Games di Minsk: nel doppio misto si aggiudicano oro, titolo e, soprattutto, pass olimpico i tedeschi Patrick Franziska e Solja Petrissa, che spazzano via i malcapitati romeni Ovidiu Ionescu e Bernadette Szocs, che si mettono comunque al collo l’argento, dopo essere stati spazzati via con un triplice 11-4 che non lascia dubbi. Nella finale per il bronzo vince la ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Halep e Kerber agli otTAVi - Ostapenko elimina Stephens : Giornata intensa al torneo WTA di Eastbourne. Sono scese in campo numerose teste di serie e tra queste anche Simona Halep, che si è qualificata facilmente per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto la rappresentante di Taipei Cinese, Su-Wei Hsieh con il punteggio di 6-2 6-0 dopo soli cinquantacinque minuti di gioco. Ottima vittoria anche per la tedesca Angelique Kerber, che ha superato con un doppio 6-4 l’australiana Samantha Stosur. Tra ...

Stephanie Grisham - attuale porTAVoce di Melania Trump - è stata scelta come nuova porTAVoce della Casa Bianca : Stephanie Grisham, attuale portavoce e responsabile della comunicazione di Melania Trump, è stata scelta come nuova portavoce e responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Lo ha annunciato in un tweet Melania Trump, senza però specificare se Grisham continuerà a mantenere

Rallentare la Lega sulle Autonomie. Stasera TAVolo a P. Chigi : “Vuole fare il passo più lungo della gamba”. Il Movimento 5 stelle reagisce subito alle parole di Matteo Salvini. Il leader della Lega la fa facile: “Domani il testo sulle Autonomie lo portiamo in Consiglio dei ministri”. L’aria torrida di Roma trasporta tra i Palazzi un nuovo vento di tensione. A Palazzo Chigi si riunisce Giuseppe Conte con i due vicepremier e il ministro per gli Affari Regionali Erika ...

Luigi Di Maio : "TAV e Olimpiadi : è il partito del cemento contro M5s". Di Battista : "Concordo al 100%" : “Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.“Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale - continua -: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro ...

Basket : Christos STAVropoulos sarà il nuovo General Manager dell’Olimpia Milano : Continua a prendere forma la nuova Olimpia Milano di Ettore Messina. La società milanese ha scelto Christos Stavropoulos come nuovo General Manager, una figura che ha ricoperto per quasi vent’anni all’Olympiacos. Un profilo europeo dunque molto importante per una Milano, che vuole ripartire dopo le delusioni di questa stagione con un progetto ambizioso non solo in campionato, ma anche in Eurolega. Stavropoulos è stato un punto di ...

“I medici mi dicevano : ‘Sei anoressica e apprensiva’ - ma io sTAVo morendo per la displasia” : Karin Losco ha ventidue anni e vive a Solare, in provincia di Milano. La notte vive dodici ore attaccata alla nutrizione parenterale, mentre di giorno la morfina le tiene sotto controllo il dolore provocato dalla “displasia neuronale intestinale di tipo B”, una malattia rara che da quando aveva nove anni le ha stravolto la vita.Continua a leggere

Ue - Salvini : “Impegno a ridurre deficit sul 2020? Manca solo la genuflessione costante…”. E sul TAV leggero resta scettico : “La Ue ci chiede impegno a ridurre deficit anche per il 2020? Tra le richieste di impegno possibili Manca solo la genuflessione costante. I numeri parlano chiaro: la nostra economia è sana e vuole crescere”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale, replica a chi chiede se l’Italia sia disposta a garantire un impegno di riduzione del deficit anche per il prossimo anno. ...

E' stata strangolata! La piccola Jolanda uccisa dal padre che tenTAVa di fuggire : Salerno, il padre della bambina morta a soli 8 mesi nell'ospedale di Nocera Inferiore, è stato arrestato per pericolo di fuga, l'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato. Jolanda Passariello, la bambina di 8 mesi giunta all'ospedale di Nocera Inferiore (Salerno) già priva di vita, sarebbe stata strangolata. A dare tale esito è stata l'autopsia sul corpicino della piccola, effettuata dai medici legali Giuseppe Consalvo e ...

Tra Uncharted e Metroid - Star Wars Jedi Fallen Order è l’avventura che aspetTAVate : La Galassia lontana lontana di Star Wars Jedi Fallen Order si è fatta assai più vicina nel corso dell'E3 2019. Electronic Arts e gli sviluppatori di Respawn Entertainment - gli stessi del fenomeno Battle Royale Apex Legends - hanno infatti approfittato della cassa di risonanza mediatica della fiera di videogiochi losangelina per sedurre stampa e appassionati con questa avventura pensata esclusivamente per il single player. E naturalmente ...

TennisTAVolo - European Games 2019 : Piccolin/Stoyanov out nei quarti nel doppio misto : Termina l’avventura dell’Italia del Tennistavolo agli European Games: oggi a Minsk va fuori nei quarti del doppio misto anche la coppia composta da Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin, numero dodici del tabellone. Si esaurisce così la presenza azzurra in Bielorussia, dato che non ci sono team italiani in gara nelle prove a squadre dei prossimi giorni. Oggi l’impresa alla quale erano chiamati gli azzurri era davvero ardua: di ...

TAV - la richiesta dell’Ue a Italia e Francia : chiarimenti sul progetto entro fine luglio : L’Unione europea chiede a Italia e Francia come hanno intenzione di portare avanti il progetto Tav. entro un mese, fine luglio, devono arrivare a Bruxelles dei chiarimenti. I tecnici vogliono sapere cosa fare dei fondi promessi (circa 813 milioni di euro) per la realizzazione dell’opera, per sapere se poterli destinare ad oltre opere. E minacciano anche una possibile richiesta di restituzione della tranche già versata (120 milioni). ...

Il Diavolo della Tasmania e il cancro infettivo : sTAVa per estinguersi - ma ha sviluppato la giusta resistenza : Il Diavolo della Tasmania è in pericolo. Un tumore che si trasmette da animale ad animale con il morso lo sta decimando. Si tratta di una forma di cancro particolarmente aggressiva e violenta che infetta gli animali nel momento in cui vengono a contatto con le cellule malate. La buona notizia è che secondo i ricercatori l’evoluzione sta venendo in soccorso della specie: il Diavolo della Tasmania sta infatti sviluppando una resistenza alla ...