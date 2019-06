La storia principale di Borderlands 3 durerà circa 35 ore

La storia principale di Borderlands 3 durerà circa 30 ore : Borderlands 3 promette di essere il più grande gioco del franchise finora e, per questo motivo, sorge ovviamente la domanda sulla sua longevità. Ebbene, come riporta Gamingbolt, la storia principale di questo nuovo attesissimo capitolo richiederà circa 30 ore per essere completata.Secondo il creative director, Paul Sage, che ha parlato con PC Gamer, questa è la durata del titolo per chi si limiterà alla campagna. "Potrebbero volerci 30 ore per ...