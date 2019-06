La Sea Watch ha varcato le acque territoriali italiane | il comandante |   Basta

agi

(Di mercoledì 26 giugno 2019) ", entriamo. Non per provocazione, per necessità, per responsabilità". Così dal profilo twitter, la Sea Watch 3 ha annunciato l'intenzione di entrare nelle. Nel post precedente, si rilanciano le parole dellaCarola Rackete: "Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo". "Ich habe beschlossen in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit." 14 Tage hat die EU die #SeaWatch3 im Stich gelassen. Unsere Kapitänin hat keine Wahl. https://t.co/4dUEWlpQJB pic.twitter.com/5xa8OGXlPi — Sea-Watch (@seawatchcrew) June 26, 2019

